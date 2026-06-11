Irán advierte una respuesta "dolorosa y lamentable" ante cualquier amenaza militar en su territorio

A su juicio, las potencias extranjeras operaron bajo "errores de cálculo y suposiciones ilusorias", lo que derivó en lo que calificó como una "derrota estratégica y humillante" para los atacantes, quienes no lograron consolidar sus objetivos en la región.

Nueva escalada de hostilidades en la región

La advertencia militar se produce en un escenario de renovada confrontación directa. Washington reanudó sus incursiones aéreas contra posiciones iraníes como represalia por el derribo de un helicóptero AH-64 Apache. Desde la Casa Blanca se informó que la operación se ejecutó por orden directa de la presidencia de EE. UU., catalogándola como una "respuesta proporcional" a las acciones previas de Irán.

Como contraofensiva inmediata a estos bombardeos, el Cuartel General Central Khatam al Anbiya confirmó que los militares iraníes efectuaron ataques coordinados contra diversas bases militares estadounidenses distribuidas en Oriente Medio, lo que confirma un nuevo ciclo de represalias mutuas que mantiene en vilo a la comunidad internacional.