Irán advierte una respuesta "dolorosa y lamentable" ante cualquier amenaza militar en su territorio

En medio de una creciente tensión en Oriente Medio, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán declararon que se encuentran en estado de plena preparación y vigilancia para repeler cualquier agresión externa. El mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya —el máximo órgano operativo del mando militar del Ejército iraní—, advirtió que el país responderá de forma contundente ante cualquier vulneración a su soberanía.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Las Fuerzas Armadas responderán de forma contundente a cualquier amenaza contra la seguridad, la independencia y la integridad territorial del país con operaciones eficaces, dolorosas y lamentables", manifestó el alto mando militar.
Conmemoración y balance estratégico
Las declaraciones del general Aliabadi se emitieron en el marco del primer aniversario de los enfrentamientos de junio del año pasado entre las fuerzas iraníes y la coalición estadounidense-israelí. Según el comandante, aquel conflicto —que se extendió durante 12 días— demostró la capacidad de Teherán para defender sus intereses nacionales.
A su juicio, las potencias extranjeras operaron bajo "errores de cálculo y suposiciones ilusorias", lo que derivó en lo que calificó como una "derrota estratégica y humillante" para los atacantes, quienes no lograron consolidar sus objetivos en la región.
Nueva escalada de hostilidades en la región
La advertencia militar se produce en un escenario de renovada confrontación directa. Washington reanudó sus incursiones aéreas contra posiciones iraníes como represalia por el derribo de un helicóptero AH-64 Apache. Desde la Casa Blanca se informó que la operación se ejecutó por orden directa de la presidencia de EE. UU., catalogándola como una "respuesta proporcional" a las acciones previas de Irán.
Como contraofensiva inmediata a estos bombardeos, el Cuartel General Central Khatam al Anbiya confirmó que los militares iraníes efectuaron ataques coordinados contra diversas bases militares estadounidenses distribuidas en Oriente Medio, lo que confirma un nuevo ciclo de represalias mutuas que mantiene en vilo a la comunidad internacional.