Plan Más Barrio llega a Las Piedras con 120 personas: ¿cómo serán las acciones en el territorio?

Para esa tarea se desplegarán unas 120 personas, entre funcionarios de distintos organismos estatales, censistas, supervisores del Ministerio de Desarrollo Social, estudiantes avanzados de Ciencias Sociales y equipos técnicos vinculados al programa.

Tras el encuentro, Paseyro señaló que la iniciativa apunta a reforzar la presencia estatal en zonas vulnerables y promover mejores condiciones de convivencia. “Este es un programa que apuesta a mejorar la vida de la gente y la convivencia”, expresó.

La ministra destacó además que el alcance de la propuesta trasciende las obras de infraestructura y las mejoras habitacionales. Según indicó, la intención es sostener una presencia permanente en el territorio. “El Estado no llega y se retira después que intervino; el Estado continúa. Vamos a seguir presentes y vamos a seguir trabajando con la comunidad”, afirmó.

En relación con las tareas previstas en Corfrisa, explicó que el relevamiento casa por casa permitirá conocer las necesidades específicas de cada familia y facilitar respuestas adaptadas a cada situación.

Desde la coordinación del programa señalaron que la información será recogida mediante formularios electrónicos para agilizar su procesamiento y análisis posterior. El cuestionario incluirá datos sobre características de los hogares, condiciones de vivienda, acceso a servicios y también aspectos vinculados a la percepción de seguridad de los residentes.

Con esos insumos se elaborará un diagnóstico detallado que servirá para definir las prioridades de intervención en los próximos años.

Del operativo participarán estudiantes de Ciencias Sociales, equipos interdisciplinarios del Ministerio de Vivienda, técnicos de Más Barrio y funcionarios del Ministerio del Interior. En este último caso, estarán involucrados 80 efectivos pertenecientes a la Jefatura de Policía de Canelones, la Dirección Nacional de Policía Comunitaria, la Guardia Republicana y Policía Caminera.

Las autoridades indicaron que la experiencia desarrollada en Cerro Norte servirá como referencia para la intervención en Corfrisa. En ese barrio de Montevideo ya culminó el censo y se ejecutan acciones vinculadas a mejoras del alumbrado, limpieza de basurales, sustitución de contenedores deteriorados, poda de árboles, mantenimiento de espacios verdes y recuperación de áreas públicas. También fueron retirados siete vehículos abandonados y se instalaron doce proyectores de iluminación frente a la Escuela Ana Frank.

La llegada del programa a Las Piedras fue precedida por reuniones entre el equipo coordinador, la Intendencia de Canelones, la alcaldía local y diversas instituciones presentes en la zona, con el propósito de articular esfuerzos y coordinar las futuras acciones.

¿Por qué en Cofrisa?

La elección de Corfrisa como área prioritaria surgió de un trabajo técnico realizado por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El estudio combinó información sobre delitos violentos registrados entre 2023 y 2024 con indicadores de vulnerabilidad social, déficit habitacional y necesidades básicas insatisfechas.

A partir de ese análisis fueron identificadas 21 zonas prioritarias en todo el país, donde Más Barrio concentrará sus intervenciones durante el actual período de gobierno.

Según explicaron las autoridades, la estrategia busca complementar las políticas públicas ya existentes mediante una combinación de obras, fortalecimiento institucional, participación vecinal y coordinación entre organismos estatales para mejorar las condiciones de vida de la población.