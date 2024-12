Expulsaron del Senado argentino a Kueider, detenido en Paraguay con más de 200.000 dólares

Cambió de bando

Kueider, senador nacional por la provincia de Entre Ríos, accedió a una banca de la cámara alta en 2019, como parte de la coalición peronista Frente de Todos (kirchnerismo).

Sin embargo, este año cambió de bando y se alió al presidente Javier Milei bajo un nuevo espacio llamado Unidad Federal, creado en febrero de este año.

¿Compra de votos en el Congreso?

De hecho, Kueider fue uno de los congresistas clave para que el Gobierno libertario pudiera lograr en junio, tras seis meses de arduas negociaciones y polémicas, la aprobación de su ansiada ley Bases, esencial para su proyecto de grandes recortes en el Estado, desregulación económica y privatizaciones.

Por ello, desde el kirchnerismo exigen formar una comisión en el Senado para investigar el origen del dinero que llevaba Kueider al momento de ser capturado por las autoridades paraguayas, ante la sospecha de haber recibido dádivas a cambio de favores políticos.

Qué fichita

Cuando fue detenido, el dirigente entrerriano se presentó como un político "afín" al Gobierno argentino, pero Milei trató de deslindarse de él, a pesar de que el legislador ha votado sus iniciativas.

El mandatario nacional dijo que este es "un tema del kirchnerismo", pero al ser capturado, Kueider reconoció que está alineado al oficialismo. Según el director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué, tras su detención, Kueider aseguró: "Voy a tener muchos problemas en Argentina, si esto trasciende en los medios. Yo soy afín al gobierno del presidente [Javier] Milei".

Este miércoles, el jefe de Estado intentó despegarse todavía más del polémico exsenador. "Si es un corrupto, lo tienen que echar a patadas en el culo", manifestó. Aunque en la sesión todo el bloque de La Libertad Avanza votó en contra de la expulsión.

Pelea por la banca

Por otra parte, la situación de Kueider abrió una disputa entre el sector opositor y el Gobierno. Sucede que, con la expulsión, Unión por la Patria (UxP-kirchnerismo) recupera una banca en la cámara, y pasa a ocuparla la senadora suplente Estefanía Cora, quien mantiene su afiliación al peronismo.

Para el oficialismo, que no tiene mayoría en el Congreso, significa perder un aliado cuya baja, al mismo tiempo, engrosa la bancada de Unión por la Patria.

Además, al quedar Kueider sin fueros, su situación en la Justicia quedó más complicada. En algún momento, deberá confesar de dónde salió el dinero que portaba cuando quiso transportarlo hacia Paraguay.

Pedido de detención en Argentina

Horas antes del inicio de la sesión, la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió el desafuero para la "inmediata detención" y extradición del ahora excongresista. A la par, la magistrada ordenó trece allanamientos a propiedades y despachos de Kueider, informó La Nación.

El político imputado por presunto lavado de dinero agravado y enriquecimiento ilícito, cumple arresto domiciliario en un lujoso departamento en Paraguay, pero podrá ser extraditado a su país para enfrentarse a un juicio.

En la misma sesión de este jueves, el oficialismo presentó un proyecto que pide la suspensión del senador Oscar Parrilli, asesor de Crisinta Fernández de Kirchner, por estar procesado en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán. Sin embargo, esa iniciativa no llegó a tratarse por falta de acompañamiento de la mayoría.

La palabra de Kueider tras su expulsión

Tras confirmarse la destitución de Edgardo Kueider del Congreso, el exlegislador habló con La Nación desde su prisión domiciliaria en Asunción, y se quejó de que su versión no fue escuchada antes de la votación.

Según el acusado, definir una expulsión sin haber habilitado su descargo vulnera "principios constitucionales como el derecho constitucional a la legítima defensa".

"No pueden tomar una medida sancionatoria, y menos una expulsión, por una presunción. Me parece una locura institucional", afirmó. Y aseguró que no fue capturado 'in fraganti' por que el dinero, dijo él, no estaba en su mochila, a pesar de que la Fiscalía paraguaya así lo afirma.