Buque hospital Arca de la Ruta de la Seda culmina su misión más extensa fuera de China

Escalas técnicas en Nicaragua y Uruguay

De acuerdo a Xinhua, el buque zarpó de Quanzhou, en la provincia de Fujian, el 5 de septiembre de 2025. En su periplo visitó Nauru, Fiyi, Tonga, Jamaica, Barbados y Papúa Nueva Guinea brindando servicios médicos, y tocando Brasil y Chile para intercambios médicos. El Arca de la Ruta de la Seda también realizó escalas técnicas en países como Nicaragua y Uruguay.

Durante la misión, el equipo médico a bordo ofreció tratamiento gratuito a los residentes locales, comunidades de chinos en el extranjero y personal chino destacado en el extranjero. En total, se realizaron 26,324 consultas ambulatorias; 2,724 cirugías y tratamientos; 17,273 exámenes diagnósticos y 136 hospitalizaciones.

Más allá de la asistencia humanitaria, la tripulación también realizó intercambios con los países anfitriones, incluyendo visitas oficiales, seminarios médicos, actividades culturales y deportivas, y ejercicios conjuntos. También se llevaron a cabo un total de nueve eventos de intercambio médico, ocho recepciones en cubierta y 17 actividades deportivas y culturales. Asimismo, se realizaron ejercicios navales conjuntos con las armadas de Fiyi, Tonga y Brasil.

“Algunos países del mundo también poseen barcos hospitales. Sin embargo, muchos de estos navíos han sido adaptados en buques que fueron construidos para el transporte marítimo. A diferencia, el Arca de la Ruta de la Seda es un barco hospital específicamente diseñado y construido para las misiones médicas de rescate, explicó Zhang Junshe, experto chino en asuntos militares.

El Arca de la Ruta de la Seda

Siendo el segundo buque hospital de 10,000 toneladas para uso en alta mar que China ha construido, el Arca de la Ruta de la Seda está equipado con 14 departamentos clínicos, siete departamentos auxiliares de diagnóstico y ocho quirófanos modernos, capaces de realizar más de 60 tipos de cirugías.

Este barco también cuenta a bordo con un helicóptero de rescate médico, equipo que permite una respuesta rápida en emergencias humanitarias o misiones de rescate en terreño isleño. Gracias al helicóptero el personal y los suministros médicos pueden llegar a zonas afectadas por desastres, islas o embarcaciones varadas en el mar para brindar atención médica urgente.

A finales de 2008, China tuvo el Arca de la Paz, su primer buque hospital oceánico. Con la puesta en servicio en mayo del 2025 del Arca del Auspicio, la Marina China opera ahora tres buques hospital de 10,000 toneladas, con despliegues en los comandos de teatro del Este, Sur y Norte.

Los tres buques son plataformas construidas específicamente, con tecnologías avanzadas y capacidades médicas completas, con capacidades comparables a las de un hospital de Grado 3A (el grado más alto en China), dijo Zhang.

La importancia de los buques hospital

En cuanto al papel y la importancia de los buques hospital, Zhang considera que en tiempos de paz, su uso proporciona un sólido apoyo médico a las formaciones de la flota y a las tropas en las islas, sirviendo como un fuerte respaldo para la defensa de la marina.

La Misión Armonía 2025 demostró el sentido de responsabilidad de China como una nación relevante en el orbe. A través de misiones continuas en el extranjero y la prestación de servicios médicos a poblaciones extranjeras, las alianzas internacionales de la Marina del EPL continúan expandiéndose.

“Esto también muestra que la creciente fuerza militar de China beneficia a la comunidad internacional al proporcionar bienes públicos”, concluyó Zhang.