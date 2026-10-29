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el hijo de lázaro cárdenas

Falleció Cuauhtémoc Cárdenas, constructor de la unidad de la izquierda mexicana

Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato a la presidencia y fundador del PRD, antecesor del actual partido de gobierno y crisol de la izquierda mexicana.

Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 92 años.

Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 92 años.
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Por Redacción Caras y Caretas

El reconocido "líder moral" de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) e hijo del general y expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), que nacionalizó la industria petrolera, falleció la noche de este miércoles, informaron diversos líderes políticos citando fuentes de la familia.

"Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Líder indiscutible de la izquierda mexicana y pilar en la transformación del país. Mi solidaridad para familiares y amigos. Se va un grande, sin el cual no se entendería el México que vivimos", publicó el senador Gerardo Fernández Noroña, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) en su cuenta de la red social X.

Siendo militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), formación surgida de la revolución social mexicana que estalló en 1910, en la que militó su padre, el general Cárdenas, Cuauhtémoc (1934–2026) fundó la Corriente Democrática para reformar ese partido que dominó todo el siglo XX mexicano, al que criticó por su "presidencialismo autoritario".

Fundador del PRD

Finalmente, en el mayor cisma de la fuerza política que gobernó de 1929 al 2000, Cárdenas se escindió en 1988 de esa formación junto con dos distinguidos priistas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, para postularse como candidato presidencial, en comicios en los que denunció un fraude electoral a favor de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) de ese partido que gobernó siete décadas.

Como su padre y su hijo, Lázaro, Cárdenas fue gobernador de su natal estado de Michoacán (centro-oeste), conocido como el feudo familiar donde es reconocida su relación con el movimiento campesino.

En 1989, después de las elecciones, Cuauhtémoc disuadió a sus seguidores de emprender protestas violentas, llamado a una vía pacífica y democrática a diversas formaciones de las izquierdas, comunistas, socialistas, trotskistas, maoístas y exguerrilleros, con las cuales fundó el PRD. Bajo esa bandera cuyo símbolo es un sol azteca, compitió por segunda vez en 1994, cuando perdió contra el candidato del PRI, Ernesto Zedillo (1994-2000).

Jefe de Gobierno

Con el PRD se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México salido de las filas de la oposición (1997-1999), y primer gobernante de la megalópolis elegido en las urnas, cargo que abandonó para postularse por tercera ocasión a la presidencia en el 2000, cuando por primera vez fue derrotado el PRI, por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha).

Por esas gestas es considerado el gran artífice de la transición democrática en México, que marcó un quiebre definitivo en el sistema de "partido hegemónico de Estado", que abrió el camino para la pluralidad política del país norteamericano

Cárdenas fue ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y le sobrevive su hijo Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de la oficina de la presidencia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, después de ser coordinador de asesores del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Tras ser jefe de gobierno de 2000 a 2006, postulado por el partido fundado por Cárdenas, y después perder dos elecciones presidenciales bajo esa bandera amarilla del sol azteca, en 2012 López Obrador se escindió del PRD para fundar Morena.

(Sputnik)

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