Falleció Cuauhtémoc Cárdenas, constructor de la unidad de la izquierda mexicana

Fundador del PRD

Finalmente, en el mayor cisma de la fuerza política que gobernó de 1929 al 2000, Cárdenas se escindió en 1988 de esa formación junto con dos distinguidos priistas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, para postularse como candidato presidencial, en comicios en los que denunció un fraude electoral a favor de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) de ese partido que gobernó siete décadas.

Como su padre y su hijo, Lázaro, Cárdenas fue gobernador de su natal estado de Michoacán (centro-oeste), conocido como el feudo familiar donde es reconocida su relación con el movimiento campesino.

En 1989, después de las elecciones, Cuauhtémoc disuadió a sus seguidores de emprender protestas violentas, llamado a una vía pacífica y democrática a diversas formaciones de las izquierdas, comunistas, socialistas, trotskistas, maoístas y exguerrilleros, con las cuales fundó el PRD. Bajo esa bandera cuyo símbolo es un sol azteca, compitió por segunda vez en 1994, cuando perdió contra el candidato del PRI, Ernesto Zedillo (1994-2000).

Jefe de Gobierno

Con el PRD se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México salido de las filas de la oposición (1997-1999), y primer gobernante de la megalópolis elegido en las urnas, cargo que abandonó para postularse por tercera ocasión a la presidencia en el 2000, cuando por primera vez fue derrotado el PRI, por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha).

Por esas gestas es considerado el gran artífice de la transición democrática en México, que marcó un quiebre definitivo en el sistema de "partido hegemónico de Estado", que abrió el camino para la pluralidad política del país norteamericano

Cárdenas fue ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y le sobrevive su hijo Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de la oficina de la presidencia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, después de ser coordinador de asesores del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Tras ser jefe de gobierno de 2000 a 2006, postulado por el partido fundado por Cárdenas, y después perder dos elecciones presidenciales bajo esa bandera amarilla del sol azteca, en 2012 López Obrador se escindió del PRD para fundar Morena.

(Sputnik)