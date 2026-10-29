Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Artigas | violencia | víctima

intento de femicidio

Artigas: hombre atacó a su pareja con un destornillador frente a un jardín de infantes

El hecho de violencia ocurrió este jueves frente al Jardín de Infantes 93 de Artigas. El agresor fue reducido por varios vecinas y posteriormente detenido por la Policía.

Artigas: hombre atacó a su pareja con un destornillador frente a un jardín de infantes.

Artigas: hombre atacó a su pareja con un destornillador frente a un jardín de infantes.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Un hombre intentó cometer un femicidio contra su pareja al agredirla con un destornillador este jueves de mañana, frente al Jardín de Infantes 93 de Artigas. La mujer sufrió heridas en el cuello y un brazo y está fuera de peligro, según informó Subrayado.

El episodio ocurrió durante el ingreso de los niños al centro educativo y la intervención de varios padres que se encontraban en las inmediaciones permitió detener la agresión de un hombre contra su pareja.

La víctima pidió auxilio y vecinos intervinieron

De acuerdo con la información publicada por el mencionado medio, la pareja discutía dentro de un automóvil cuando la mujer comenzó a pedir ayuda desde el interior del vehículo. Fue al escuchar el pedido de auxilio, que varios padres se aproximaron al automóvil e intentaron frenar al agresor. Ante la resistencia del hombre, debieron intervenir hasta conseguir reducirlo.

Tras el ataque, la mujer fue derivada a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Según consignó el medio, se encuentra fuera de peligro.

La llegada de la Policía se produjo luego de que inspectores de tránsito alertaran sobre lo sucedido. Los efectivos detuvieron al hombre, mientras la Fiscalía asumió la investigación del caso.

Como parte de las actuaciones, la Policía recaba testimonios y releva las cámaras de videovigilancia de la zona para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Temas

Te puede interesar