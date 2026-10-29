Artigas: hombre atacó a su pareja con un destornillador frente a un jardín de infantes.

La víctima pidió auxilio y vecinos intervinieron

De acuerdo con la información publicada por el mencionado medio, la pareja discutía dentro de un automóvil cuando la mujer comenzó a pedir ayuda desde el interior del vehículo. Fue al escuchar el pedido de auxilio, que varios padres se aproximaron al automóvil e intentaron frenar al agresor. Ante la resistencia del hombre, debieron intervenir hasta conseguir reducirlo.