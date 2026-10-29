Un hombre intentó cometer un femicidio contra su pareja al agredirla con un destornillador este jueves de mañana, frente al Jardín de Infantes 93 de Artigas. La mujer sufrió heridas en el cuello y un brazo y está fuera de peligro, según informó Subrayado.
intento de femicidio
Artigas: hombre atacó a su pareja con un destornillador frente a un jardín de infantes
El hecho de violencia ocurrió este jueves frente al Jardín de Infantes 93 de Artigas. El agresor fue reducido por varios vecinas y posteriormente detenido por la Policía.