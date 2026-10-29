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Sociedad

con perspectiva de género

Ministerio del Interior entregó por primera vez chalecos para mujeres

El Ministerio del Interior completó este jueves la entrega de los 9.500 chalecos previstos para 2026.

Chalecos con perspectiva de género.

Chalecos con perspectiva de género.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio del Interior adquirió pro primera vez indumentaria de seguridad con perspectiva de género. Las mujeres, que representan el 33% del personal policial, hasta ahora utilizaban chalecos antibalas genéricos. El nuevo equipamiento incluye un diseño específico que brinda más seguridad y comodidad en el accionar cotidiano de las policías.

Este jueves 29, el ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó la entrega de 107 chalecos antibalas a distintas unidades de la Policía Nacional. Tras esta jornada, la cartera distribuyó los 9.500 chalecos previstos para 2026.

Es la primera vez que el Ministerio del Interior incorporó en la licitación un diseño para el personal femenino, que constituye la tercera parte del personal de la cartera, según indicó el Ministerio del Interior (MI). Estos aseguran una duración de ocho años. Durante el quinquenio, serán entregados 26.700 chalecos, de los cuales 9.120 serán destinados al personal femenino.

Los chalecos genéricos dificultan los movimientos de las funcionarias, un problema para su seguridad e integridad, indicó a la prensa la directora de Política de Género del ministerio, July Zabaleta. Aseguró que los insumos mejoran la función y responden a una necesidad de las usuarias.

Agregó que esta acción no solo asegura mayor comodidad, sino también más seguridad, ya que deja menos espacio descubierto. De los 9.500 chalecos entregados este año, 3.150 fueron dirigidos a las policías.

Todos con chalecos

Todos los policías del país disponen de chalecos antibalas con vida útil vigente, afirmó el subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena. Por su parte, el subdirector general de Secretaría del ministerio, Ruben Amato, recordó que, en marzo de 2025, continuaban en uso más de 8.200 chalecos vencidos.

Además del ministro Negro y las autoridades que declararon para la prensa, en la jornada estuvieron presentes el director nacional de Policía, José Manuel Azambuya, y el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

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