El Ministerio del Interior adquirió pro primera vez indumentaria de seguridad con perspectiva de género. Las mujeres, que representan el 33% del personal policial, hasta ahora utilizaban chalecos antibalas genéricos. El nuevo equipamiento incluye un diseño específico que brinda más seguridad y comodidad en el accionar cotidiano de las policías.
con perspectiva de género
Ministerio del Interior entregó por primera vez chalecos para mujeres
El Ministerio del Interior completó este jueves la entrega de los 9.500 chalecos previstos para 2026.