Ministerio del Interior entregó por primera vez chalecos para mujeres

Los chalecos genéricos dificultan los movimientos de las funcionarias, un problema para su seguridad e integridad, indicó a la prensa la directora de Política de Género del ministerio, July Zabaleta. Aseguró que los insumos mejoran la función y responden a una necesidad de las usuarias.

Agregó que esta acción no solo asegura mayor comodidad, sino también más seguridad, ya que deja menos espacio descubierto. De los 9.500 chalecos entregados este año, 3.150 fueron dirigidos a las policías.

Todos con chalecos

Todos los policías del país disponen de chalecos antibalas con vida útil vigente, afirmó el subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena. Por su parte, el subdirector general de Secretaría del ministerio, Ruben Amato, recordó que, en marzo de 2025, continuaban en uso más de 8.200 chalecos vencidos.

Además del ministro Negro y las autoridades que declararon para la prensa, en la jornada estuvieron presentes el director nacional de Policía, José Manuel Azambuya, y el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.