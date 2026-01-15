Último momento: Francia, Alemania, Suecia y Noruega envían tropas a Groenlandia

Francia, por su parte, respondió a una solicitud directa del gobierno danés. El presidente Emmanuel Macron comunicó que su país participará en los ejercicios conjuntos en Groenlandia y confirmó que los primeros efectivos militares franceses ya se encuentran en camino hacia la isla, mientras que otros contingentes se sumarán en los próximos días.

Noruega también desplegó fuerzas en la región, en coordinación con las tropas danesas. En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa de Dinamarca subrayó que “el objetivo es entrenarse para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica”. El mensaje busca reafirmar la soberanía danesa sobre Groenlandia frente a presiones externas.

Groenlandia descartó cualquier posibilidad de anexión a Estados Unidos

En este contexto, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, fue categórico al descartar cualquier posibilidad de anexión a Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sostuvo: “Elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos la Unión Europea”. Y agregó: “Hay algo que todos deben entender: Groenlandia no será propiedad de Estados Unidos”.

Nielsen respondió así a las reiteradas expresiones de Donald Trump, quien volvió a plantear públicamente la necesidad de que Estados Unidos controle Groenlandia para garantizar su seguridad nacional. “Si se trata de seguridad en el Ártico, nos impulsa una férrea voluntad de garantizar la política de seguridad. Lo hemos demostrado durante muchos años. Y estamos dispuestos a invertir en lo que sea necesario”, enfatizó el líder groenlandés.

Donald Trump, en tanto, redobló su discurso expansionista al señalar que su país avanzará sobre Groenlandia “de una u otra forma”. El presidente estadounidense describió a la isla —de menos de 60.000 habitantes y con una superficie de más de dos millones de kilómetros cuadrados— como un punto estratégico fundamental para la defensa norteamericana, en un escenario de creciente presencia rusa y china en el Ártico.

“Necesitamos a Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa”, afirmó Trump, al tiempo que aseguró no querer “como vecinos” a China y a Rusia. En declaraciones a medios estadounidenses, incluso ironizó sobre la actual defensa de la isla, al afirmar que está protegida por “dos trineos tirados por perros”.

El mandatario fue más allá al advertir que “hay destructores rusos, destructores chinos y submarinos rusos por todas partes” en las inmediaciones de Groenlandia, y sostuvo que Estados Unidos no permitirá que esas potencias ocupen la isla. “Vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por la vía amistosa o por la vía más difícil”, sentenció.