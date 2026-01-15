Cayó una banda que rapiñaba buques cargados de cocaína entre Vigo y Málaga

Asimismo, se bloquearon activos inmobiliarios por casi 5 millones de euros y 4 monederos virtuales de criptomonedas.

Modus operandi

Para introducir los alijos de cocaína en contenedores marítimos transportados a bordo de buques portacontenedores, recurrían a la técnica de los micos, también llamados, ninja.

Se trata de una forma de tráfico de drogas que consiste en utilizar a jóvenes que sean buenos nadadores para que carguen el estupefaciente en las embarcaciones que se encuentran en altamar.

Posteriormente, miembros de esta misma organización se desplazaban a España con la intención de asaltar los contenedores interceptando los buques antes de su llegada al Estrecho de Gibraltar.

Para ello, contaban con la infraestructura logística proporcionada por la tercera organización criminal asentada en el Campo de Gibraltar.

La investigación

La investigación comenzó con el decomiso de 88 kg de cocaína en el interior de un auto en Málaga en octubre de 2024, en la que los agentes españoles pudieron conocer la existencia de tres organizaciones criminales dedicadas a la introducción de la droga en el país europeo.

Una de ellas estaba vinculada al denominado Cártel de los Balcanes y era propietaria de la droga, y otra estaba formada por personas de origen colombiano que operaban tanto en su país de origen como en España.

A mediados del año pasado la tripulación de un buque con destino al puerto de Cádiz avisó al Servicio de Salvamento Marítimo ante la presencia de polizones en la cubierta, logrando la incautación de 1.355 kg de cocaína ocultos en un contenedor.

El barco procedía de Vigo y, tras pasar por Cádiz, seguiría ruta hacia Málaga. Las investigaciones realizadas pudieron comprobar cómo tres varones que tenían la misión de recuperar la sustancia regresaron precipitadamente a su país.

Poco tiempo después, otro buque a su paso por aguas portuguesas alertaba a las autoridades de ese país sobre el secuestro de la embarcación por parte de unos polizones portando armas largas, los cuales consiguieron descargar un cargamento de cocaína oculto en un contenedor.

Continuando con la investigación, durante los meses de setiembre y octubre, se detectó otro nuevo rescate de droga en altamar.

Tres miembros de la organización colombiana y dos hombres pertenecientes a la célula balcánica asentada en Costa del Sol, apoyados por la organización encargada de proporcionar las lanchas de alta velocidad, pudieron recuperar la cocaína de uno de los contenedores mediante la técnica del drop off.

El método drop off consiste en arrojar la mercancía desde un buque para su recogida por embarcaciones más pequeñas cerca del país de destino, sometiendo a la tripulación de los buques y extrayendo la droga del interior de los contenedores, usando técnicas militares y con armas de guerra.

Luego, la cocaína era introducida en poblaciones ubicadas en Golfo de Cádiz, donde la ocultaban y transportaban finalmente por carretera hasta países europeos.