Familia de "El Mencho" solicita entrega de sus restos

La FGR señaló que recibió la petición legal escrita, entregada por un abogado quien dijo ser "representante jurídico de familiares".

Dos detenidos a prisión

Por otra parte, el Ministerio Público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada formuló imputación en contra de dos detenidos en esa misma operación militar.

Los dos acusados de pertenecer al CJNG que son identificados por sus nombres pila Andrés y Genaro -de quienes se omiten los apellidos por protocolos judiciales-, fueron detenidos el domingo pasado en la operación militar ejecutada en un complejo de cabañas residenciales en una zona boscosa del municipio Tapalpa, estado de Jalisco (centro-oeste).

La acusación contra los dos hombres es por su "probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas", dice el parte judicial.

Un juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa (automática) en contra de ambos detenidos, ante los datos de prueba presentados por la fiscalía general, que sustentan la solicitud de vinculación a proceso.

Ambos acusados fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México que rodea la capital.

La operación contra el grupo del crimen organizado, considerado terrorista transnacional por Washington, fue ejecutada por las Fuerzas Armadas mexicanas con información de inteligencia de EEUU.

La tarde del martes, la Marina mexicana anunció que intensificó su presencia operativa en la región, después de la operación contra los delincuentes, que desencadenó una ola de violencia en 20 de los 32 estados del país latinoamericano, con bloqueos de carreteras, incendios de edificios y vehículos.

En los estados de Jalisco y Michoacán, en el centro-oeste de México, la violencia dejó 25 miembros de la Guardia Nacional, 37 miembros del cártel y un civil muertos.