¿En marzo o abril? Cuándo cae realmente la Semana de Turismo 2026

En el calendario cristiano, las celebraciones comienzan el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y culminan el domingo 5 de abril, cuando se celebra la Pascua o Domingo de Resurrección.

Actividades

Como para marcar el final de la temporada de verano, la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026, tendrá su edición 81. El recorrido de la Vuelta empieza en Montevideo, el jueves 26 de marzo y emprende camino hacia San José de Mayo, para luego ir hacia el norte del país, para llegar a Paso de los Toros. Desde allí, el pelotón irá hacia el litoral para llegar en Mercedes. Y el día siguiente saldrá de Nuevo Berlín (Río Negro) para llegar a Salto. La etapa siguiente va de Salto a Paysandú, y luego desde la capital sanducera a Tacuarembó. De Tacuarembó a Melo habrá un otro tramo neutralizado y para la etapa siguiente, que se dividirá en dos partes: primero una etapa en línea desde Melo hacia Lago Merín (Cerro Largo), donde en la tarde del mismo día se disputará la contrarreloj individual. Desde allí se deberá neutralizar un largo tramo de 140 kilómetros en un día complicado, porque al disputarse una doble etapa se termina tarde. La etapa siguiente sale de Cebollatí hasta Rocha. Las últimas tres etapas son entre capitales: De Rocha a Minas, de Minas a Durazno y, finalmente, de Durazno hacia Montevideo el domingo de Pascua.

También en esas fechas de Semana de Turismo se realizará la octava edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal volverá a instalarse en Parque del Plata con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y actividades para todo público. Un encuentro esperado por muchos para disfrutar de lo lindo. El evento se realizará el sábado 28 y domingo 29 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Semana de Turismo, en el predio ubicado sobre el arroyo, con entrada libre y gratuita.