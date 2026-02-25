Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Semana de Turismo | actividades |

Semana Santa

¿En marzo o abril? Cuándo cae realmente la Semana de Turismo 2026

Conocé las fechas exactas de la Semana de Turismo 2026. Un periodo de disfrute, viajes y actividades recreativas para los uruguayos.

Semana de Turismo&nbsp;

Semana de Turismo 

Por Redacción de Caras y Caretas

La Semana Santa, feriado de origen cristiano, recibe en Uruguay el nombre de Semana de Turismo desde el proceso de secularización de los feriados impulsado en 1919 por el presidente José Batlle y Ordóñez. Con el paso del tiempo, se consolidó como un período en el que muchas familias aprovechan para descansar, viajar o participar en actividades culturales.

La fecha de esta semana es variable cada año, por lo que puede ubicarse tanto en marzo como en abril. En 2026, la Semana de Turismo abarcará ambos meses: irá del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril.

Turismo interno

La Semana de Turismo es una de las temporadas más fuertes para el turismo interno. Hoteles, campings, transporte y espectáculos registran alta demanda. Además, se realizan eventos deportivos, ferias gastronómicas y actividades rurales que forman parte de la identidad cultural del país.

En el calendario cristiano, las celebraciones comienzan el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y culminan el domingo 5 de abril, cuando se celebra la Pascua o Domingo de Resurrección.

Actividades

Como para marcar el final de la temporada de verano, la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026, tendrá su edición 81. El recorrido de la Vuelta empieza en Montevideo, el jueves 26 de marzo y emprende camino hacia San José de Mayo, para luego ir hacia el norte del país, para llegar a Paso de los Toros. Desde allí, el pelotón irá hacia el litoral para llegar en Mercedes. Y el día siguiente saldrá de Nuevo Berlín (Río Negro) para llegar a Salto. La etapa siguiente va de Salto a Paysandú, y luego desde la capital sanducera a Tacuarembó. De Tacuarembó a Melo habrá un otro tramo neutralizado y para la etapa siguiente, que se dividirá en dos partes: primero una etapa en línea desde Melo hacia Lago Merín (Cerro Largo), donde en la tarde del mismo día se disputará la contrarreloj individual. Desde allí se deberá neutralizar un largo tramo de 140 kilómetros en un día complicado, porque al disputarse una doble etapa se termina tarde. La etapa siguiente sale de Cebollatí hasta Rocha. Las últimas tres etapas son entre capitales: De Rocha a Minas, de Minas a Durazno y, finalmente, de Durazno hacia Montevideo el domingo de Pascua.

También en esas fechas de Semana de Turismo se realizará la octava edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal volverá a instalarse en Parque del Plata con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y actividades para todo público. Un encuentro esperado por muchos para disfrutar de lo lindo. El evento se realizará el sábado 28 y domingo 29 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Semana de Turismo, en el predio ubicado sobre el arroyo, con entrada libre y gratuita.

