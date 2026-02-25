Justicia condena a 76 años de cárcel a ideólogos de asesinato de Marielle Franco

La Justicia de Brasil emitió este miércoles una condena de 76 años de prisión a los autores intelectuales del asesinato de la concejala Marielle Franco, los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão, dos veteranos políticos de la ciudad de Río de Janeiro.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El juicio, celebrado en el Tribunal Supremo Federal, terminó con el veredicto y la aplicación de condenas: "76 años y tres meses de cárcel" para cada uno, considerados culpables de doble homicidio, intento de homicidio y pertenencia a organización criminal.
Los dos fueron condenados por haber ordenado el asesinato de la joven política progresista, que murió asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 en el centro de Río, junto a Anderson Gomes, el conductor del vehículo en el que viajaba.
Los jueces también establecieron la pérdida de cargos públicos y fijaron una indemnización de siete millones de reales (1,3 millones de dólares) en reparación de daños para los familiares, tanto de Franco como de Gomes.
Los magistrados de la máxima corte judicial del país aceptaron parcialmente la denuncia que presentó en su día la Fiscalía; la única divergencia se dio sobre el papel del comisario de la Policía Civil, Rivaldo Barbosa.
Barbosa fue el responsable del caso en los primeros años, pero luego se supo que actuó para obstruir la investigación y proteger a los hermanos Brazão; los jueces consideraron probada esta parte (obstrucción a la Justicia y corrupción pasiva), pero lo exculparon de la acusación de homicidio y finalmente pasará 18 años en la cárcel.
Los otros dos condenados son dos expolicías que trabajaban con los hermanos Brazão: Ronald Paulo Alves, condenado a 56 años, y Robson Calixto Fonseca, con un papel más secundario en la trama, condenado a nueve años.
Los jueces consideraron probado que los hermanos Brazão, pertenecientes a las milicias ( mafias paramilitares que dominan buena parte de Río), ordenaron la ejecución de Franco porque contrariaba sus intereses territoriales.
Los autores materiales del crimen (Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz) ya habían sido juzgados y condenados en octubre de 2024 y cumplen penas de 78 y 59 años de cárcel, respectivamente, en prisiones de máxima seguridad.