EEUU volvió a bombardear instalaciones de Irán

"La agresión injustificada contra la navegación mercante por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego. Además, el peligroso comportamiento de Irán socavó la libertad de navegación, en un momento en que el comercio fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional de vital importancia", aseguraron.

En este contexto, el CENTCOM sostiene que sus fuerzas siguen coordinando y prestando apoyo para garantizar un paso seguro a los buques mercantes que transitan por el estrecho. "El Ejército de EEUU mantiene su presencia y permanece vigilante para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se respeten, se cumplan y estén plenamente en vigor", agregaron.

En paralelo, la agencia de noticias IRIB reportó que se han escuchado explosiones en la noche de este viernes en la zona costera de Taheriyeh, cerca de la ciudad portuaria de Sirik, situada en el sur de Irán, frente al estrecho de Ormuz. Una fuente militar comentó a la agencia que los estallidos se debieron al impacto de un proyectil.

La respuesta de Irán al nuevo ataque de EEUU

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución iraní (CGRI) emitió un duro comunicado tras denunciar un ataque de las fuerzas estadounidenses contra la isla de Sirik este viernes.

En el mensaje, el CGRI advirtió que "cualquier nueva imprudencia enfrentará una respuesta dura que romperá las ilusiones de los invasores en la región", elevando el tono frente a Washington.

Según Teherán, unidades navales y aéreas iraníes "lograron neutralizar este ataque y obligaron a las fuerzas invasoras a retirarse", en defensa de la "soberanía de Irán sobre su tierra y sus aguas".

La fuerza de élite dejó claro que la ofensiva estadounidense "no quedará sin respuesta" y prometió una reacción "rápida y decisiva, en el momento y lugar que elijamos".