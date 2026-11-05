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Deportes Club Atlético Peñarol | Nacional |

"Su huella quedará marcada a fuego", Nacional y Peñarol despidieron a Gonzalo Moratorio

Nacional y Peñarol despidieron al científico quién falleció este jueves tras pelear contra un tumor cerebral.

Nacional y Peñarol despidieron a Gonzalo Moratorio.

Nacional y Peñarol despidieron a Gonzalo Moratorio.

 Gastón Britos / FocoUy
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“El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Gonzalo Moratorio. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”, escribió el equipo albo en sus redes sociales.

Por otro lado, Peñarol lamentó “profundamente” el fallecimiento de Gonzalo Moratorio. Lo catalogó como un “profesional de la ciencia cuya huella quedará marcada a fuego por sus destacados aportes para afrontar uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos, durante la pasada pandemia”.

“Sus excepcionales atributos profesionales estuvieron siempre acompañados por una calidez humana que lo hacen fuente de inspiración. A su familia, a sus amigos, el apretado abrazo”, finalizó el carbonero.

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