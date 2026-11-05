La triste noticia del fallecimiento del científico uruguayo Gonzalo Moratorio tras una lucha contra un tumor cerebral, trascendió fronteras y llegó hasta las instituciones grandes de nuestro fútbol. A través de sus redes sociales, Nacional y Peñarol despidieron a quién fue determinante durante la pandemia.
"Su huella quedará marcada a fuego", Nacional y Peñarol despidieron a Gonzalo Moratorio
Nacional y Peñarol despidieron al científico quién falleció este jueves tras pelear contra un tumor cerebral.