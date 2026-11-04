Trabajadoras sexuales travesti-trans atacadas en Argentina presentaron denuncia

“Pensamos que fue un momento de zona liberada, llamé a la ambulancia y la Policía que siempre está cerca de la zona roja dando vueltas y justo en ese momento no estuvo y tardó entre 25 y 30 minutos en llegar a los bosques”, cuestionó.

Otra de las denunciantes apuntó contra “los discursos de odio del presidente Javier Milei en Davos” como el punto de origen del recrudecimiento de las violencias contra las diversidades. A inicios de 2025, el Presidente argentino se presentó ante el Foro Económico Mundial y vinculó a la homosexualidad con el abuso infantil.

“Queremos estar tranquilas, nosotras necesitamos trabajar todos los días porque lamentablemente no tenemos un trabajo fijo, nosotras dependemos de la prostitución porque somos prostitutas y necesitamos trabajar todos los días”, sostuvo una de las mujeres atacadas.

Otra de las mujeres trans dijo a la prensa: “Somos personas y queremos ser respetadas. Dejen de difundir prácticas de acoso y odio a nuestro colectivo”.

¿Cuál fue el origen?

Desplazándose en un grupo que combinó la marcha a pie con el uso de bicicletas, los videos y fotos que subieron a redes sociales confirman la presencia de entre 50 y 60 ciclistas rodeando la zona

La secuencia se inició con burlas y provocaciones; ante la respuesta verbal de las víctimas para defenderse, los agresores retornaron armados con palos y elementos de señalización urbana (como un cono de tránsito naranja utilizado para golpear a una de ellas en plena avenida) para consumar la agresión física.