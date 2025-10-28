El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) ha ampliado sus advertencias iniciales sobre supuestos planes del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para una intervención militar en Ucrania, alegando que el país galo está acelerando la preparación de su infraestructura médica y militar, de acuerdo a lo informado por RT.
Según las informaciones del SVR, el mandatario francés habría dado la orden al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para preparar un contingente de hasta 2.000 soldados y oficiales con el objetivo de ser desplegados en Ucrania para asistir al régimen de Kiev.
Preparación logística y militar acelerada en Francia
El organismo de inteligencia rusa sostiene que, mientras los militares destinados al contingente pasan por un entrenamiento conjunto de combate intensivo y reciben armas y equipos, en la propia Francia se están tomando medidas logísticas a un ritmo acelerado:
Se están preparando "cientos de camas adicionales en hospitales" para poder recibir a los posibles heridos.
Médicos franceses están recibiendo formación especializada para trabajar específicamente en condiciones de campaña.
Motivación política y posible estrategia de encubrimiento
El SVR atribuyó esta supuesta iniciativa a un fracaso político de Macron, señalando que, al estar "desesperado por sacar a Francia de la prolongada crisis social y económica," el presidente habría decidido intentar "pasar a la historia como líder militar."
Asimismo, la inteligencia rusa indica que París ya ha elaborado un plan para mitigar la repercusión en caso de que la información sobre la intervención se filtre:
"En el caso de la filtración de la información sobre la próxima intervención, París planea declarar que se trata solo de un pequeño grupo de instructores que llegan a Ucrania para entrenar a los soldados movilizados de las Fuerzas Armadas de Ucrania."
Composición del contingente
La base de la formación militar estaría compuesta por miembros de las tropas de asalto de la Legión Extranjera de Francia, de los cuales una "mayoría provienen de los países de América Latina." El SVR advierte que, si bien estos legionarios están actualmente desplegados en las regiones de Polonia que colindan con Ucrania, pronto serían trasladados a las regiones centrales del país vecino.