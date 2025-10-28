Se están preparando "cientos de camas adicionales en hospitales" para poder recibir a los posibles heridos.

Médicos franceses están recibiendo formación especializada para trabajar específicamente en condiciones de campaña.

Motivación política y posible estrategia de encubrimiento

El SVR atribuyó esta supuesta iniciativa a un fracaso político de Macron, señalando que, al estar "desesperado por sacar a Francia de la prolongada crisis social y económica," el presidente habría decidido intentar "pasar a la historia como líder militar."

Asimismo, la inteligencia rusa indica que París ya ha elaborado un plan para mitigar la repercusión en caso de que la información sobre la intervención se filtre:

"En el caso de la filtración de la información sobre la próxima intervención, París planea declarar que se trata solo de un pequeño grupo de instructores que llegan a Ucrania para entrenar a los soldados movilizados de las Fuerzas Armadas de Ucrania."

Composición del contingente

La base de la formación militar estaría compuesta por miembros de las tropas de asalto de la Legión Extranjera de Francia, de los cuales una "mayoría provienen de los países de América Latina." El SVR advierte que, si bien estos legionarios están actualmente desplegados en las regiones de Polonia que colindan con Ucrania, pronto serían trasladados a las regiones centrales del país vecino.