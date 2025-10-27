Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Sebastián Marset | homicidio | Bolivia

Guerra narco en el Beni y Santa Cruz

Vinculan a Marset con reciente homicidio del hijo de una alcaldesa boliviana

Viceministro del Interior boliviano explicó que este hecho estaría relacionado con la disciplina interna y expansión de la organización criminal de Marset.

Sebastián Marset presume ser el líder de la Sintonía Paraguay del PCC.&nbsp;

Sebastián Marset presume ser el líder de la Sintonía Paraguay del PCC. 
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, afirmó este lunes que existe un vínculo entre las recientes amenazas del narcotraficante Sebastián Marset y el homicidio de John López Rodríguez, hijo de la alcaldesa del municipio de San Ramón (departamento del Beni), Estela Rodríguez.

Ejecutado en la plaza principal

López Rodríguez fue acribillado de al menos 31 disparos de arma de fuego en la plaza principal de San Ramón sobre las 21:45 del domingo, cuando sujetos encapuchados a bordo de una camioneta negra, abrieron fuego contra la víctima.

571052368_1246398357531166_1369812813160852237_n

El hombre ya había sobrevivido a un ataque sufrido el pasado 2 de abril en la zona del octavo anillo del Cambódromo en Santa Cruz de la Sierra.

Tras ese primer hecho, la Policía abrió una investigación para establecer si se trataba de un atraco o de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, hipótesis que ahora vuelve a cobrar fuerza ante la brutalidad del nuevo ataque que le cobró la vida a López Rodríguez.

Las razones de los ajustes de cuenta según jerarca de la Policía de Bolivia

Según Aguilera, los motivos por los que estas organizaciones criminales -como la liderada por Marset- emiten amenazas o cometen asesinatos incluyen por un lado, el "mantenimiento de la disciplina interna: quien engaña en sustancias controladas o dinero primero es amenazado, luego secuestrado su círculo familiar y, finalmente, puede ser asesinado; la búsqueda de nuevos mercados o rutas; y por último la consolidación del poder de la organización", explicó.

Aguilera recordó que en 2023 se realizaron intervenciones en San Ramón debido a actividades vinculadas con Marset y sus estructuras criminales. “Efectivamente es por eso que se intervino el 2023 San Ramón y en aquella oportunidad hubo respuesta de la población, puesto que sufrimos agresiones. Se intervinieron varios domicilios, se logró secuestrar armas”, afirmó el viceministro.

El viceministro aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del hecho y además dar con el paradero de Marset.

FUENTE: Red Uno y Eju.tv

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar