Vinculan a Marset con reciente homicidio del hijo de una alcaldesa boliviana

Tras ese primer hecho, la Policía abrió una investigación para establecer si se trataba de un atraco o de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, hipótesis que ahora vuelve a cobrar fuerza ante la brutalidad del nuevo ataque que le cobró la vida a López Rodríguez.

Las razones de los ajustes de cuenta según jerarca de la Policía de Bolivia

Según Aguilera, los motivos por los que estas organizaciones criminales -como la liderada por Marset- emiten amenazas o cometen asesinatos incluyen por un lado, el "mantenimiento de la disciplina interna: quien engaña en sustancias controladas o dinero primero es amenazado, luego secuestrado su círculo familiar y, finalmente, puede ser asesinado; la búsqueda de nuevos mercados o rutas; y por último la consolidación del poder de la organización", explicó.

Aguilera recordó que en 2023 se realizaron intervenciones en San Ramón debido a actividades vinculadas con Marset y sus estructuras criminales. “Efectivamente es por eso que se intervino el 2023 San Ramón y en aquella oportunidad hubo respuesta de la población, puesto que sufrimos agresiones. Se intervinieron varios domicilios, se logró secuestrar armas”, afirmó el viceministro.

El viceministro aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del hecho y además dar con el paradero de Marset.