Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Venezuela | Trinidad y Tobago |

Ataque a instalaciones

"Operación de falsa bandera": Venezuela suspendió acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago

Delcy Rodríguez acusó a EEUU y Trinidad y Tobago de planear una “operación de falsa bandera” para culpar a Venezuela de ataques y justificar acciones hostiles.

Venezuela denunció la supuesta preparación de una “operación de falsa bandera”.

Venezuela denunció la supuesta preparación de una “operación de falsa bandera”.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Rodríguez realizó las declaraciones tras encabezar una reunión con el Ministerio de Hidrocarburos, la directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández. Durante el encuentro, aseguró que el objetivo de esta maniobra sería “atacar instalaciones con equipamiento militar estadounidense en territorio trinitense” y luego “responsabilizar a Venezuela” para justificar medidas hostiles contra Caracas.

“La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, desde su llegada al poder ha declarado la guerra a Venezuela. Ha mantenido una actitud hostil y agresiva y ahora se ha sumado al plan guerrerista del Gobierno de EEUU”, sostuvo Rodríguez, sin ofrecer pruebas que respalden sus afirmaciones.

El Gobierno venezolano ya había advertido anteriormente sobre supuestas operaciones encubiertas destinadas a desestabilizar la relación bilateral con los países del Caribe y crear un pretexto para la intervención extranjera. Según Rodríguez, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de Washington para “asfixiar económicamente y aislar diplomáticamente a Venezuela”.

PDVSA propone la suspensión de los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago

El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y la directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) propusieron además la "denuncia inmediata" del acuerdo de cooperación energética y la suspensión de todos los pactos gasíferos con Trinidad y Tobago, en razón de las recientes acciones hostiles adoptadas por el Gobierno de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar.

"Esta directiva, como su operador PDVSA, han decidido proponer al presidente Nicolás Maduro la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela […] y, en consecuencia, que entren en suspensión todos los acuerdos gasíferos que mantiene Venezuela con Trinidad y Tobago", anunció la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien también lidera la cartera de Hidrocarburos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar