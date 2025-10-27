"Operación de falsa bandera": Venezuela suspendió acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago

El Gobierno venezolano ya había advertido anteriormente sobre supuestas operaciones encubiertas destinadas a desestabilizar la relación bilateral con los países del Caribe y crear un pretexto para la intervención extranjera. Según Rodríguez, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de Washington para “asfixiar económicamente y aislar diplomáticamente a Venezuela”.

PDVSA propone la suspensión de los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago

El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y la directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) propusieron además la "denuncia inmediata" del acuerdo de cooperación energética y la suspensión de todos los pactos gasíferos con Trinidad y Tobago, en razón de las recientes acciones hostiles adoptadas por el Gobierno de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar.

"Esta directiva, como su operador PDVSA, han decidido proponer al presidente Nicolás Maduro la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela […] y, en consecuencia, que entren en suspensión todos los acuerdos gasíferos que mantiene Venezuela con Trinidad y Tobago", anunció la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien también lidera la cartera de Hidrocarburos.