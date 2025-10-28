Venezuela confirma que desmanteló tres planes terroristas de la CIA

Cabello explicó que los detenidos intentaron ocultar su participación en los hechos, aunque sus métodos no lograron evitar la identificación por parte de las autoridades. El ministro agregó que se logró incautar teléfonos celulares que contenían información relevante. “Esos teléfonos hablan (…). Lo que hemos encontrado es oro puro: CIA, vinculado a sectores de esos que odian a Venezuela”, afirmó.

Las autoridades venezolanas continúan investigando los vínculos internacionales de los implicados, en el marco de lo que calificaron como una violación a la soberanía nacional.

Maduro afirma que EE.UU. busca "nuestra riqueza"

El presidente Nicolás Maduro, asimismo, denunció que Estados Unidos estaría ejecutando acciones para apropiarse de los recursos naturales de Venezuela, basándose en informes con indicadores cualitativos y cuantitativos recopilados durante años.

Durante una intervención pública, el presidente Maduro afirmó: “Lo que está buscando la clase económica que hoy tiene el poder en EE.UU., es el petróleo y el gas y el oro de Venezuela. Quieren nuestra riqueza”. Según el mandatario, la estrategia de intervención se sustenta en acusaciones relacionadas con el narcotráfico, señalando que la producción de droga en Colombia es utilizada como argumento.

El jefe de Estado subrayó que su Gobierno ha desplegado una política firme contra el narcotráfico. "El poco porcentaje del 100 por ciento de la cocaína que se produce en Colombia… apenas el 5 por ciento intenta pasar por Venezuela y de ese 5 por ciento nosotros estamos capturando casi todo ya y quemándolo y destruyéndolo. Un gran esfuerzo. Con pruebas, público, notorio", externó.

Fuente: Telesur