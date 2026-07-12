Nuevo paro este lunes en el puerto en simultáneo a la reanudación de negociaciones

Desde el Ministerio de Trabajo señalaron a Telenoche (Canal 4) que el objetivo inmediato es restablecer un ámbito de confianza que permita discutir los temas de fondo. Además, reconocieron que las negociaciones se extendieron durante varias semanas y generaron diferencias entre las partes, aunque indicaron que existe disposición para alcanzar un acuerdo.

Paro pone en duda el diálogo

Agrega que como parte del entendimiento, los trabajadores se comprometieron a no realizar paros hasta este lunes. A su vez, la empresa acordó no aplicar sanciones ni suspensiones a los funcionarios durante ese período.

Respecto a la posibilidad de declarar la esencialidad de la activid ad, manejado desde algunos ámbitos la semana pasada,las autoridades descartaron esa alternativa y sostuvieron que la prioridad es avanzar mediante la negociación colectiva.

Las delegaciones de empresarios y trabajadores volverán a encontrarse este lunes en la mesa de diálogo, donde presentarán sus propuestas para comenzar la redacción de un nuevo convenio colectivo.