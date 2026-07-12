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Sindicales

en conflicto

Nuevo paro este lunes en el puerto en simultáneo a la reanudación de negociaciones

Este lunes, en medio de un paro por asamblea, la empresa TCP y el sindicato portuario volverán a sentarse a la mesa para reanudar las negociaciones.

Habrá paro en el puerto.

Habrá paro en el puerto.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) realizan un paro este lunes a partir de las 07:00 para realizar una asamblea. Posteriormente, los delegados sindicales concurrirán a una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y, una vez finalizada esa instancia, retomarán la asamblea para evaluar lo tratado y adoptar las resoluciones correspondientes.

TCP cuestionó la decisión del sindicato porque, sostuvo, contradice el compromiso asumido de preservar el desarrollo de las negociaciones sin adoptar medidas que afectaran el proceso. Ese compromiso había sido parte de la propuesta del MTSS que la propia empresa aceptó ára retomar el diálogo.

El acuerdo para volver a negociar fue posible tras varias jornadas de mediación y contactos bilaterales encabezados por los ministerios de Trabajo y de Transporte. Las gestiones de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) permitieron abrir un espacio de diálogo, lo que llevó al gremio a dejar sin efecto las medidas que mantenía.

Desde el Ministerio de Trabajo señalaron a Telenoche (Canal 4) que el objetivo inmediato es restablecer un ámbito de confianza que permita discutir los temas de fondo. Además, reconocieron que las negociaciones se extendieron durante varias semanas y generaron diferencias entre las partes, aunque indicaron que existe disposición para alcanzar un acuerdo.

Paro pone en duda el diálogo

Agrega que como parte del entendimiento, los trabajadores se comprometieron a no realizar paros hasta este lunes. A su vez, la empresa acordó no aplicar sanciones ni suspensiones a los funcionarios durante ese período.

Respecto a la posibilidad de declarar la esencialidad de la activid ad, manejado desde algunos ámbitos la semana pasada,las autoridades descartaron esa alternativa y sostuvieron que la prioridad es avanzar mediante la negociación colectiva.

Las delegaciones de empresarios y trabajadores volverán a encontrarse este lunes en la mesa de diálogo, donde presentarán sus propuestas para comenzar la redacción de un nuevo convenio colectivo.

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