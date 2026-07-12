Los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) realizan un paro este lunes a partir de las 07:00 para realizar una asamblea. Posteriormente, los delegados sindicales concurrirán a una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y, una vez finalizada esa instancia, retomarán la asamblea para evaluar lo tratado y adoptar las resoluciones correspondientes.
en conflicto
Nuevo paro este lunes en el puerto en simultáneo a la reanudación de negociaciones
Este lunes, en medio de un paro por asamblea, la empresa TCP y el sindicato portuario volverán a sentarse a la mesa para reanudar las negociaciones.