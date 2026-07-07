Gobierno de Brasil acusa a Flavio Bolsonaro de "traición a la patria"

Aranceles a Brasil

La Oficina de Comercio de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés) celebró una audiencia para debatir la posible aplicación de aranceles del 25% a productos brasileños, una propuesta ideada después de una investigación que concluyó que Brasil estaría ejerciendo competencia desleal.

Entre otros argumentos, los representantes de EEUU pusieron el ejemplo del popular sistema de pagos electrónico Pix, que ha puesto en jaque los intereses económicos de grandes empresas estadounidenses.

El Gobierno brasileño resaltó que Flávio Bolsonaro "ahora intenta cambiar el discurso y lanzar la imagen de que defiende el Pix", aunque a pesar de ello propone subordinarlos a los intereses de EEUU.

Ahora no apoya

También criticó que entre los 34 representantes brasileños inscritos para participar en la audiencia de este martes, Flávio Bolsonaro fue el único que no se mostró frontalmente en contra de las medidas contra Brasil, "optando por sugerir su aplazamiento, con claro objetivo electoral".

El Gobierno resaltó que la mañana de este martes, mientras Flávio Bolsonaro "intentaba politizar" las relaciones entre Brasil y EEUU, funcionarios de los ministerios de Industria y Comercio, la Cancillería y el Palacio del Planalto (la presidencia) mantenían una reunión con técnicos de la Oficina de Comercio de EEUU "para deshacer el tarifazo contra Brasil".

Bolsonaro pidió a Trump

El año pasado, la familia Bolsonaro presionó a la administración Trump para que aplicara tarifas y sanciones a Brasil para intentar frenar el juicio al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), que aun así acabó condenado y preso por intento de golpe de Estado.

El Gobierno Lula empezó entonces una fuerte campaña en defensa de la soberanía nacional y acusando al clan de entreguismo a EEUU, algo que caló entre la población y llevó al senador a rectificar parcialmente su discurso en las últimas semanas por miedo a un posible desgaste.

(Sputnik)