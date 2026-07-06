La Iglesia Católica excomulga a la cúpula de la Sociedad de San Pío X y declara la ruptura formal

El detonante en Écône

A pesar de las cartas personales y las advertencias del Papa León XIV rogando que se detuviera la ceremonia en favor de la unidad de la Iglesia, la FSSPX siguió adelante con las ordenaciones en su seminario suizo ante una multitud de más de 15,000 fieles. Tras el acto, el Vaticano aplicó con la máxima severidad el Derecho Canónico: la sanción afecta directamente a los cuatro nuevos obispos ordenados (entre ellos el suizo Pascal Schreiber) y a los dos obispos preexistentes de la orden que participaron en el rito. Los cerca de 750 sacerdotes que integran la fraternidad a nivel global quedan declarados en rebeldía cismática.

El Vaticano ha revocado de forma inmediata las concesiones pastorales previas. A partir de este decreto, las confesiones y los matrimonios administrados por los clérigos de la FSSPX son considerados inválidos por la Iglesia católica.

Advertencia severa

A diferencia del cisma de 1988 cuando el Papa Juan Pablo II excomulgó únicamente a los sacerdotes involucrados, esta vez la Santa Sede ha extendido la advertencia a toda la base de seguidores, estimada entre 400,000 y 600,000 personas en todo el mundo.

El decreto estipula que todos aquellos laicos que "adhieran formalmente" a la fraternidad, asistan exclusivamente a sus misas o antepongan su lealtad a la FSSPX por encima de la del Romano Pontífice, serán considerados igualmente cismáticos y excomulgados.

Expertos en derecho canónico advierten que la declaración de invalidez de los sacramentos provocará un caos pastoral masivo para miles de familias tradicionales en todo el mundo, especialmente en lo que respecta a la validez legal eclesiástica de sus matrimonios.

Las raíces de una ruptura

La Fraternidad San Pío X fue fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre como un movimiento de resistencia radical contra las reformas del Concilio Vaticano II, rechazando la apertura al diálogo interreligioso y la sustitución de la Misa tradicional en latín por las lenguas vernáculas. Aunque el Papa Benedicto XVI levantó las excomuniones de los primeros obispos en 2009 para buscar el acercamiento, el ala dura de la FSSPX jamás aceptó las directrices modernas de Roma.

Con las nuevas ordenaciones unilaterales, la organización ha vuelto a cruzar la línea roja del derecho de la Iglesia, provocando la separación formal más grave desde la ruptura de los "Veterocatólicos" en 1870.