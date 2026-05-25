Uruguayo retenido en Libia integraba caravana internacional con ayuda para Gaza

Un convoy internacional que trasladaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza fue retenido por autoridades de Libia en la frontera de Sirte. Entre las personas detenidas se encuentra el uruguayo Matías Álvarez Rodríguez, de 29 años, según informó la organización Global Sumud.
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La situación ya es seguida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, que trabaja junto a equipos diplomáticos para intentar resolver el caso.
Además del compatriota, fueron retenidos activistas y voluntarios de distintas nacionalidades: la polaca Laura Kwoczala, la estadounidense Jenelle Jones, los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, la española Alicia Armesto Núñez, la portuguesa Ana Margarida França Santana Baptista, el tunecino Ashraf Joya y los italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia.
La organización Magreb Sumud Organisation difundió un video en el que aparece el ciudadano uruguayo. Según señalaron, las imágenes fueron publicadas debido a que Álvarez Rodríguez se encuentra "detenido o secuestrado" mientras participaba de la caravana terrestre internacional con destino a Gaza.
En el registro audiovisual, el joven asegura que integró la misión "por su propia voluntad" y pidió apoyo internacional para lograr su liberación. "Hago un llamado a todas las personas libres del mundo y a mi gobierno", expresó.