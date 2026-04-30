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Mundo Flotilla | internacional |

Secuestro en aguas internacionales

Integrantes de la Flotilla serán liberados en Grecia en las próximas horas

175 activistas de la Flotilla secuestrados por Israel serán liberados en "una playa" en Grecia gracias a la presión internacional.

Integrantes de la misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla son interceptados en el Mediterráneo, a pocas millas de Grecia, en aguas internacionales y al menos a 10 días de aguas territoriales de Israel.&nbsp;

Integrantes de la misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla son interceptados en el Mediterráneo, a pocas millas de Grecia, en aguas internacionales y al menos a 10 días de aguas territoriales de Israel. 

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Informan desde la Global Sumud Flotilla (GSF), que los 175 integrantes de la misión secuestrados en aguas internacionales por Israel serán liberados; lo atribuyen a la inmensa movilización mundial. Los uruguayos Daniela Lopes y Jorge Vignolo están secuestrados en este momento; Ana Zugarramurdi logró escapar.

Delegación uruguaya

"Atacaron a más de 100 millas de aguas territoriales de Israel/Palestina ocupada", "atacaron barcos con banderas de otros países en aguas internacionales, atacaron a otros países directamente, secuestraron 22 barcos y 180 personas entre ellas a Daniela y Jorge de la delegación uruguaya", informaron desde la organización.

"Ana logró llegar a tierra y está bien y a salvo, se comunicó en la madrugada que fue cuando pudo avisándonos que estaba bien", explicaron. En tanto "el barco de Jorge se vió en las cámaras cuando era interceptado y abordado; en el caso de Daniela no se vió el abordaje pero sí cuando levantaban las manos, estuvimos hablando en todo momento y en cierto momento perdimos contacto", aseguraron desde la GSF.

Liberación de los activistas de múltiples nacionalidades

Gideon Saar, ministro de Exteriores Israelí dijo a través de X que los integrantes de la Flotilla serán liberados "En una playa en Grecia".

"Esperamos entrar en contacto, una vez que lleguen, a través del cuerpo diplomático" dijeron desde la GSF. Manifestaron que "la preocupación es enorme" ya que lo que hizo Israel es "absolutamente ilegal", porque no tiene ninguna jurisdicción en aguas internacionales. Es por esta razón que se habla de una "entidad pirata": Israel atacó embaracaciones que se encontraban a unos diez días de navegación de las aguas territoriales israelíes.

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Mapa elaborado por AlJazeera muestra dónde fueron interceptados en abril del 2026 y en septiembre del 2025.

Mapa elaborado por AlJazeera muestra dónde fueron interceptados en abril del 2026 y en septiembre del 2025.

"Supera todo"

"Supera todo lo que se podía preveer ¡a la distancia que atacaron los barcos!, casi estaban llegando a aguas territoriales de Grecia, Daniela casi logra escapar porque habían cambiado el curso y estaban a una hora y media de Creta", expesaron con indignación.

"El nivel de violencia israelí los llevó a romper nuestros barcos, los abordaron y rompieron motor, timón, radio, todas las formas de comunicación y de rastreo y los dejaron ahí a la deriva en medio de una amenaza de tormenta, es tan alto el nivel de impunidad que no podemos creerlo", sentenciaron.

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