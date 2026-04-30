Integrantes de la Flotilla serán liberados en Grecia en las próximas horas

"Ana logró llegar a tierra y está bien y a salvo, se comunicó en la madrugada que fue cuando pudo avisándonos que estaba bien", explicaron. En tanto "el barco de Jorge se vió en las cámaras cuando era interceptado y abordado; en el caso de Daniela no se vió el abordaje pero sí cuando levantaban las manos, estuvimos hablando en todo momento y en cierto momento perdimos contacto", aseguraron desde la GSF.

Liberación de los activistas de múltiples nacionalidades

Gideon Saar, ministro de Exteriores Israelí dijo a través de X que los integrantes de la Flotilla serán liberados "En una playa en Grecia".

"Esperamos entrar en contacto, una vez que lleguen, a través del cuerpo diplomático" dijeron desde la GSF. Manifestaron que "la preocupación es enorme" ya que lo que hizo Israel es "absolutamente ilegal", porque no tiene ninguna jurisdicción en aguas internacionales. Es por esta razón que se habla de una "entidad pirata": Israel atacó embaracaciones que se encontraban a unos diez días de navegación de las aguas territoriales israelíes.

INTERACTIVE-Israeli-forces-raid-Global-Sumud-Flotilla-APRIL30-2026-1777536945 Mapa elaborado por AlJazeera muestra dónde fueron interceptados en abril del 2026 y en septiembre del 2025.

"Supera todo"

"Supera todo lo que se podía preveer ¡a la distancia que atacaron los barcos!, casi estaban llegando a aguas territoriales de Grecia, Daniela casi logra escapar porque habían cambiado el curso y estaban a una hora y media de Creta", expesaron con indignación.



"El nivel de violencia israelí los llevó a romper nuestros barcos, los abordaron y rompieron motor, timón, radio, todas las formas de comunicación y de rastreo y los dejaron ahí a la deriva en medio de una amenaza de tormenta, es tan alto el nivel de impunidad que no podemos creerlo", sentenciaron.