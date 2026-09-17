Gobierno de Venezuela y oposición inician nueva ronda de diálogo

Levantan restricciones

Previo a la reunión, el miércoles el Gobierno anunció el levantamiento de las restricciones a varios portales web, que habían sido bloqueados hace varios años, en aras de favorecer la libertad de expresión en esta nación caribeña.

Se tiene previsto que las partes continúen con el trabajo sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de los activos de este país caribeño en el Banco de Inglaterra, ambos puntos acordados en la primera ronda que se llevó a cabo entre el 6 y 12 de agosto.

Con respaldo de EEUU

El establecimiento de estos diálogos, que cuenta con el respaldo de EEUU, se da cinco meses después que Caracas y Washington restablecieron sus relaciones diplomáticas, tras el ataque militar perpetrado, en enero, por la administración de Donald Trump contra Caracas que decantó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

La delegación oficial está integrada por el líder de la Asamblea, así como por la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, y los diputados oficialistas Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante.

Por su parte, la delegación opositora estará conformada por la líder de la Asamblea Nacional (2015-2020), Dinorah Figuera, y los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

En junio, Figuera regresó al país, tras ocho años en el exilio, para reunirse con el encargado de negocios de EEUU en Caracas, John Barrett, y el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, por invitación del Departamento de Estado.

(Sputnik)