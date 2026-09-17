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Mundo Guantánamo | guerra |

Ssecretario de la testosterona"

Expreso de Guantánamo retó a pelear al secretario de guerra de EEUU

Hombre que estuvo 15 años preso en Guantánamo desafió a Pete Hegseth, antiguo guardia en esa cárcel, a una pelea "sin el Pentágono, sin uniformes ni guardias".

Expreso de Guantánamo desafió a Pete Hegseth.

Expreso de Guantánamo desafió a Pete Hegseth.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un exdetenido de la prisión de Guantánamo lanzó un desafío público al secretario de Guerra de Estados Unidos (EEUU), Pete Hegseth, retándolo a un combate cara a cara en una celda. Pidió enfrentarse "sin el Pentágono, sin uniformes ni guardias".

El hombre que permaneció unos 15 años privado de libertad en el centro de detención, presuntamente sin haber enfrentado cargos formalmente ni haber sido sometido a juicio, se dirigió al alto funcionario a través de las redes sociales para exigirle que responda al reto.

El exconvicto, recordó al pasado del jefe del Pentágono como guardia en la base naval de EEUU convertida en prisión extraterritorial y sus controvertidas declaraciones previas, en las que llegó a pedir la ejecución de los prisioneros.

Tras calificar con ironía a Hegseth como el "secretario de la testosterona", el exdetenido propuso resolver sus diferencias "sin el Pentágono, sin uniformes ni guardias", dejando la decisión final en manos del funcionario de la Administración Trump.

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