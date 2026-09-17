Un exdetenido de la prisión de Guantánamo lanzó un desafío público al secretario de Guerra de Estados Unidos (EEUU), Pete Hegseth, retándolo a un combate cara a cara en una celda. Pidió enfrentarse "sin el Pentágono, sin uniformes ni guardias".
Ssecretario de la testosterona"
Expreso de Guantánamo retó a pelear al secretario de guerra de EEUU
Hombre que estuvo 15 años preso en Guantánamo desafió a Pete Hegseth, antiguo guardia en esa cárcel, a una pelea "sin el Pentágono, sin uniformes ni guardias".