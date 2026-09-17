Nuevas sanciones de EEUU contra Cuba: a empresas de riqueza mineral y militares

En este ámbito, también se anunciaron sanciones unilaterales contra Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de Simpro; Dioglis Pedrera Argüello, director general de Cidnav; y Julio Hurtado Bentancourt, director general del Cidai.

En cuanto a las entidades relacionadas con la industria del níquel, Washington impuso medidas coercitivas unilaterales sobre la Empresa de Servicios Técnicos de Computación, Comunicaciones y Electrónica (Sercont), que es la compañía pública que provee de herramientas y servicios vinculadas con la explotación de ese metal en la isla; Empresa de Ingeniería y Proyectos de Níquel (Ceproníquel), enfocada en la ejecución de proyectos del sector; el Centro de Investigaciones del Níquel (Cediniq) y la estatal Pinares S.A., encargada de estudiar los yacimientos de níquel en el país caribeño.

Cerco estadounidense contra Cuba

El pasado 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según la Casa Blanca, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con "numerosos países hostiles", de acoger a "grupos terroristas transnacionales" y de permitir el despliegue en la isla de "sofisticadas capacidades militares y de inteligencia" de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió que "esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".

El pasado 7 de marzo, Trump anunció que "un gran cambio pronto llegará a Cuba", que —añadió— está llegando "al final del camino".

EEUU mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales.