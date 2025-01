Google Maps será obediente a Trump y le cambiará el nombre al Golfo de México

Unos días después, el republicano aseguró que el cambio ya estaba listo, aunque el Departamento del Interior de Estados Unidos aclaró luego que los mapas oficiales del Gobierno aún no se habían actualizado, tarea que está siendo realizada por el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de Estados Unidos.

¿Qué dijo Google?

En medio de la disputa, Google difundió un comunicado en el que explicó que "cuando los nombres oficiales varían entre países, los usuarios de Maps ven su nombre local oficial". Eso significa que los usuarios de Google Maps en Estados Unidos verán el nuevo nombre "Golfo de América", mientras que los usuarios en México seguirán viendo "Golfo de México".

En el resto del mundo, en tanto, "ven ambos nombres", con uno entre paréntesis, aunque la compañía no aclaró cuál de los dos ira entre paréntesis. The New York Times habló con "dos personas con conocimiento de los planes de la empresa" que dijeron que el Golfo de México aparecería primero.

Respecto a cuándo se verán impactados los cambios, Google explicó que la compañía tiene una "práctica de larga data de aplicar cambios de nombre" pero recién "cuando se actualizan en fuentes oficiales del Gobierno", es decir, cuando el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de Estados Unidos termine su tarea. "Cuando eso suceda, actualizaremos rápidamente Google Maps en EE. UU. para mostrar el Monte McKinley y el Golfo de América", indicó la empresa.

¿Cómo trata Google Maps los nombres en disputa?

Google Maps es la aplicación de navegación y cartografía más utilizada del mundo, con aproximadamente mil millones de usuarios activos al mes, y a menudo se ha visto involucrada en disputas políticas y geográficas, con problemas de nomenclatura y límites que suelen ser fundamentales en las relaciones entre países.

Según afirma Google en su última declaración, cuando se trata de disputas de nomenclatura, utiliza diferentes nombres para referirse a los mismos lugares, haciendo hincapié en la ubicación del usuario.

Un ejemplo es la masa de agua entre Arabia Saudita e Irán, conocida como el Golfo Pérsico o Golfo Arábigo: Irán lo llama Golfo Pérsico, mientras que Arabia Saudita y otros países árabes lo llaman Golfo Arábigo.

En 2012, Irán amenazó con demandar a Google porque no etiquetaba la masa de agua en su servicio Maps. "Si Google no corrige su error lo antes posible, presentaremos una queja oficial contra Google", dijo en ese momento el entonces ministro de Exteriores iraní, Ramin Mehmanparast.

Google rechazó las críticas, alegando que nunca había etiquetado la masa de agua. Finalmente, la empresa etiquetó el Golfo y respetando su política ahora muestra ambos nombres, por lo que los usuarios de los países árabes cercanos a esas aguas lo ven etiquetado como Golfo Arábigo, mientras los usuarios de Irán lo ven como Golfo Pérsico.