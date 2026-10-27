Elecciones en Israel: Encuestas dan falta de mayorías para Netanyahu y la oposición de Eisenkot

El bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu habría recibido 50 bancas, sin embargo su partido Likud sería el más votado con 25 bancas. Esta coalición va de ultraderecha a derecha.

En esta encuesta los dos bloques de partidos árabes reúnen 17 bancas. La Lista Árabe Unida (islámica conservadora) que ya ha formado gobierno con una versión anterior de la coalición de Eisenkot, recibió 7 bancas. En este caso le faltaría un voto para formar gobierno.

En el caso del Canal 12 informan que según su encuesta el bloque de Eisenkot recibió 52 bancas, y el de Netanyahu 50. La Lista Árabe Unida (Ra’am) con 7 bancas. Los partidos árabes habrían recibido 18 bancas legislativas en total.

En el Canal 13 la encuesta coincidió con la del canal 11 en que Eisenkot recibió 53 bancas, Netanyahu 50 bancas y Ra’am con 7 bancas. Los partidos árabes en general contarían con 17 legisladores.

Diferencias

La encuesta del Canal 14 le confiere 60 bancas al bloque de Netanyahu, 43 al de Eisenkot y 17 a los partidos árabes. Coincidiendo con 7 bancas a Ra’am, liderado por Mansour Abbas.

Por último el Canal 24 le anunció 55 bancas a Netanyahu y 49 a Eisenkot. La Lista Árabe Unida tendría 7 bancas, y los partidos palestinos tendrían 16 bancas.

Todas las encuestas coinciden en que el partido Likud de Netanyahu fue el más votado y le asignan entre 24 y 30 bancas. El partido Yashar de Eisenkot tuvo entre 19 y 23 legisladores.

La Lista Conjunta, de mayoría árabe palestina pero también con participación judía, que es de orientación de centro izquierda a izquierda habrá obtenido entre 9 y 11 bancas, multiplicando su participación parlamentaria.

La izquierda sionista “Los Demócratas” habría obtenido entre 9 y 10 bancas, también multiplicando su presencia en la Knesset.