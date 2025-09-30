Haití: ONU aprueba intervención militar internacional para "suprimir" pandillas

China, Pakistán y Rusia se abstuvieron, mientras que no hubo votos en contra.

Haití agradece

Durante la sesión, el embajador de Haití ante la ONU, Antonio Rodríguez, destacó que el Consejo de Seguridad "está dando a la comunidad internacional los medios para responder a la gravedad de la situación en Haití".

Por su lado, el embajador de EEUU ante la ONU, Michael Waltz, sostuvo que la resolución es "un primer paso clave" para abordar la crisis humanitaria y de seguridad en el país caribeño.

El representante de Rusia, Vasili Nebenzia, justificó la abstención de su país asegurando que no hubo ninguna evaluación sobre la eficacia, los éxitos y los fracasos de la MSS.

"En cambio, ahora se le presenta al Consejo una nueva idea para crear una misión independiente de cualquier supervisión nacional o internacional, con un mandato virtualmente irrestricto para usar la fuerza contra cualquiera que haya sido etiquetado bajo el vago término de "pandillero", cuestionó Nebenzia.

El diplomático aseguró que la resolución "está mal concebida y se toma a las apuradas", lo que puede traer resultados contrarios a los deseados.

OEA respalda

La Organización de los Estados Americanos (OEA), que dio un respaldo unánime a la creación de la nueva fuerza, celebró la decisión del Consejo de Seguridad.

"Acogemos con satisfacción la adopción de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití, un paso vital hacia el restablecimiento de la paz y la seguridad", declaró el secretario general del foro, Albert Ramdin, en un comunicado.

La nueva fuerza de supresión de pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) sustituirá a la MSS, una fuerza apostada en el país isleño desde 2024 cuyo mandato vence el 2 de octubre.

En reiteradas oportunidades, EEUU cuestionó la eficacia y el financiamiento de la MSS, una fuerza compuesta por 1.000 efectivos policiales, en su mayoría aportados por Kenia.

Nueva fuerza

Según la resolución adoptada este martes, la GSF tendrá un mandato inicial de 12 meses y estará compuesta por un máximo de 5.500 efectivos (tanto militares como policiales) y 50 civiles.

El texto establece que la nueva GSF se financiará con "contribuciones voluntarias" de los Estados que quieran participar.

Los objetivos previstos de la nueva fuerza incluyen reducir el control territorial de las pandillas, y proteger las infraestructuras críticas del país.

El 7 de febrero de 2026 finaliza el mandato del Consejo Presidencial de Transición que asumió en Haití en abril de 2024, en medio de una crisis de gobernanza y el incremento de la violencia de las pandillas.

Según la OEA, los grupos armados controlan cerca del 90% de la capital, Puerto Príncipe, "lo que provocó en 2024 más de 5.600 muertes, desplazó a 1,3 millones de personas (un 25% de ellas niños) y elevó las necesidades humanitarias a niveles sin precedentes".

(Sputnik)