Hamás valora la propuesta de Biden para un alto al fuego duradero en la Franja de Gaza

La primera etapa incluye un completo alto el fuego, la retirada de las tropas israelíes de todas las localidades de Gaza, la liberación de algunos de los prisioneros retenidos por Hamás, incluidos los heridos, ancianos y mujeres, así como la liberación de las cárceles de los palestinos detenidos.

La segunda fase implica un cese indefinido de las hostilidades a cambio de la liberación de los restantes rehenes, y la tercera prevé el inicio de la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Biden se compromete con alto el fuego

Estados Unidos ayudará a garantizar que Israel cumpla con sus obligaciones en virtud del nuevo acuerdo de tres fases propuesto para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, afirmó este viernes el presidente Joe Biden.

"Si (el grupo islamista) Hamás no cumple sus compromisos bajo el acuerdo, Israel puede reanudar las operaciones militares, pero Egipto y Qatar me lo han asegurado y continúan trabajando para garantizar que Hamás no lo haga. Estados Unidos ayudará a garantizar que Israel viva también a la altura de sus obligaciones", dijo Biden.

El mandatario estadounidense aseguró que Israel presentó una propuesta integral con la que se podría garantizar un cese duradero de las hostilidades en la franja de Gaza, así como la liberación de todos los rehenes.

"Israel ha ofrecido una nueva propuesta integral. Es una hoja de ruta hacia un alto al fuego duradero y la liberación de todos los rehenes. La propuesta ha sido transmitida por Catar a Hamás", dijo Biden.

Agregó que EEUU trabajará con socios internacionales para reconstruir casas, escuelas y hospitales destruidos "en el caos de la guerra".

Ataque palestino

El pasado 7 de octubre, un ataque coordinado por el grupo islamista Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en los intercambios de prisioneros.

En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza.

El número de muertos por los ataques israelíes contra el enclave palestino alcanzó casi 36.300, mientras que unas 82.000 personas resultaron heridas.

(Sputnik)