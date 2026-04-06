"Hoy se registrará el mayor número de ataques sobre Irán", dijo el secretario de Guerra de EEUU

Luego sostuvo que hay "una opción" que Irán debe "escoger sabiamente porque este presidente no se anda con juegos". Seguidamente mencionó a altas autoridades iraníes asesinadas por EEUU y al secuestrado mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

"Puedes preguntarle a [Qasem] Soleimani, puedes preguntarle a Maduro, puedes preguntarle a [Alí] Jameneí", dijo.

Durante su discurso, el jefe del Pentágono se vanaglorió del potencial militar estadounidense. "Las Fuerzas Armadas de Irán, lo sabemos, están avergonzadas y humilladas. Y así debería ser", aseguró.

El ultimátum de Trump

El 5 de abril Trump envió una contundente amenaza a Irán con la advertencia de que ejecutará un devastador ataque si el estrecho de Ormuz continúa bloqueado.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! Abran el jodido estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡Ya verán! Alabado sea Alá", escribió Trump en su red Truth Social.

Esta agresiva retórica de Trump se produjo un día después de su ultimátum de 48 horas a la República Islámica, posteriormente aplazado, para llegar a un acuerdo o abrir el importante canal marítimo. En ese contexto, también advirtió que, de no cumplirse, se desataría "el infierno" sobre Irán.