Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Ibrahim Traoré | Sahel |

En el corazón del Sahel

Ibrahim Traoré: el capitán que desafía al mundo desde el corazón del Sahel

Desde una aldea rural en Burkina Faso, Ibrahim Traoré se convirtió en una figura disruptiva en la política africana. A sus 37 años, este capitán del Ejército burkinés lidera una revolución institucional que desafía el neocolonialismo.

Uno de los aspectos más fascinantes Ibrahim Traoré es su impacto en la diáspora afrodescendiente.&nbsp;

Uno de los aspectos más fascinantes Ibrahim Traoré es su impacto en la diáspora afrodescendiente. 
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Romero Rodríguez

Nacido el 14 de marzo de 1988 en Kéra, una aldea de la región de Boucle du Mouhoun, Ibrahim Traoré pertenece a la etnia bambara, una comunidad históricamente marginada en Burkina Faso. Estudió Geología en la Universidad de Uagadugú, donde se involucró en movimientos estudiantiles de corte marxista y musulmán. En 2009 ingresó al Ejército, y tras años de combate contra insurgencias yihadistas, ascendió a capitán.

En setiembre de 2022, lideró un golpe de Estado que derrocó al teniente coronel Paul-Henri Damiba, acusándolo de traicionar los principios del Movimiento Patriótico para la Salvaguardia y Restauración (MPSR). Desde entonces, Traoré gobierna como presidente interino, mantiene su salario militar y dona parte del presupuesto presidencial a fondos patrióticos.

Traoré no oculta su admiración por Thomas Sankara, el líder revolucionario asesinado en 1987. Como él, promueve el panafricanismo, la autosuficiencia y el rechazo frontal al imperialismo. En sus discursos llama a los líderes africanos a “dejar de comportarse como marionetas” y denuncia la injerencia extranjera en los asuntos del Sahel.

Su gobierno expulsó al ejército francés, nacionalizó recursos estratégicos y lanzó una campaña de industrialización que incluye fábricas de cemento, textiles y procesamiento agrícola. También aumentó el salario mínimo en un 46 % y construyó hospitales y universidades en zonas históricamente olvidadas.

Uno de los logros más importantes de Traoré ha sido su acercamiento a Rusia. En la cumbre Rusia-África de 2023, agradeció públicamente el apoyo de Moscú y firmó acuerdos con Rosatom para el desarrollo nuclear. Medios rusos como RT y Sputnik fueron autorizados a operar en Burkina Faso, mientras que periodistas occidentales enfrentan crecientes restricciones.

Este alineamiento despertó especulaciones sobre una posible incorporación de Burkina Faso al bloque BRICS. Aunque no hay una invitación formal, el Gobierno burkinés expresó su interés en sumarse a esta alianza como vía para escapar del tutelaje financiero occidental y acceder a nuevas fuentes de inversión.

Junto con Mali y Níger, Burkina Faso fundó la Alianza de Estados del Sahel (AES), una coalición militar y política que se enfrenta al terrorismo, rechaza la injerencia extranjera y promueve la integración regional. Esta alianza representa una ruptura con la CEDEAO y una apuesta por una arquitectura africana más autónoma.

La AES fue recibida con entusiasmo por sectores populares, pero también con preocupación por gobiernos vecinos que temen una radicalización militarista. En este nuevo eje, Traoré se considera como articulador y promueve una visión de desarrollo centrada en la soberanía territorial y económica.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos denuncian abusos cometidos por las fuerzas armadas y mencionan la masacre de más de 200 civiles en la localidad de Karma. La BBC y otros medios acusan al gobierno de promover campañas de desinformación con inteligencia artificial, incluyendo discursos falsos atribuidos al papa y canciones manipuladas de artistas como Beyoncé y Eminem.

Si bien es cierto que la prensa internacional enfrenta crecientes restricciones, y periodistas locales han sido detenidos por “atentar contra la moral pública”, Traoré responsabilizó a los medios occidentales de “colonialismo mediático” y defendió el derecho de Burkina Faso a controlar su narrativa.

En medio del conflicto Israel-Gaza, Traoré sorprendió con un discurso en el que condenó la ofensiva israelí y expresó su solidaridad con Palestina. Su postura fue celebrada por movimientos anticolonialistas y criticada por actores internacionales que temen una radicalización del discurso diplomático africano.

Uno de los aspectos más fascinantes del fenómeno Traoré es su impacto en la diáspora afrodescendiente de las Américas. En ciudades como Salvador de Bahía, Cartagena, Nueva York y Montevideo, su figura es incorporada en murales, debates comunitarios y eventos culturales como símbolo de resistencia negra.

Aunque no estableció aún políticas bilaterales específicas, su gobierno expresó interés en fortalecer los lazos con la diáspora a través de intercambios culturales, educativos y diplomáticos. En foros internacionales, llamó a los afrodescendientes a “reconectar con África no solo como origen, sino como destino político y espiritual”.

Este vínculo con la diáspora también se refleja en su narrativa de reparación histórica, que incluye el rechazo a la deuda externa como forma de esclavitud moderna y la reivindicación de los mártires africanos como Lumumba, Gadafi y Sankara.

Bajo el liderazgo de Traoré, Burkina Faso inició una transformación profunda. La militarización del Estado convive con una agenda de desarrollo nacionalista, y el país se convierte en epicentro de una nueva geopolítica africana. Su gobierno logra avances en infraestructura, energía, agricultura y salarios, pero enfrenta desafíos en derechos humanos, gobernabilidad y relaciones internacionales. Lo cierto es que, desde el corazón del Sahel, Ibrahim Traoré encendió una chispa que trasciende fronteras y de la que todavía nos queda mucho por ver.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar