¿Cuál es el primer país de la UE en prohibir la entrada a Netanyahu?

Eslovenia decidió prohibirle la entrada a su territorio al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de esta manera se convirtió en el primer país de la Unión Europea (UE) en declarar al primer ministro de Israel como 'persona non grata', informó el Ministerio de Exteriores esloveno en un comunicado
"Netanyahu es objeto de un proceso por su responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ya en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia estableció que varias políticas y prácticas israelíes violan el derecho internacional humanitario y los derechos humanos", apunta la misiva.
Un "mensaje claro" a Israel
La secretaria de Estado de Exteriores, Neva Grasic, destacó que "con esta acción, Eslovenia confirma su compromiso con el derecho internacional, los valores universales de los derechos humanos y una política exterior coherente y basada en principios".
El Gobierno esloveno subrayó que la medida no va dirigida contra el pueblo israelí, sino que pretende enviar "un mensaje claro" al Estado de Israel, de que Eslovenia "espera una implementación coherente de las decisiones dictadas por los tribunales internacionales y el respeto del derecho internacional humanitario".
Eslovenia reconoció a Palestina como Estado independiente y soberano el año pasado y aboga por una solución de dos Estados para una paz duradera en Oriente Medio.
En agosto de este año, impuso un embargo de armas a Israel y una prohibición sobre las importaciones de productos fabricados en los territorios palestinos ocupados por Israel.