¿Cuál es el primer país de la UE en prohibir la entrada a Netanyahu?

El Gobierno esloveno subrayó que la medida no va dirigida contra el pueblo israelí, sino que pretende enviar "un mensaje claro" al Estado de Israel, de que Eslovenia "espera una implementación coherente de las decisiones dictadas por los tribunales internacionales y el respeto del derecho internacional humanitario".

Eslovenia reconoció a Palestina como Estado independiente y soberano el año pasado y aboga por una solución de dos Estados para una paz duradera en Oriente Medio.

En agosto de este año, impuso un embargo de armas a Israel y una prohibición sobre las importaciones de productos fabricados en los territorios palestinos ocupados por Israel.