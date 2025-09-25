Despliegue de aviones de guerra de Rusia y EEUU generan tensión en Alaska

Según informó el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), fueron detectados y rastreados dos Tu-95 y dos Su-35 (aviones bombarderos y cazas rusos) operando en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska (ADIZ), reportó este jueves la NORAD.
En respuesta, la NORAD (integrada por EEUU y Canadá) desplegó nueve aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EEUU), específicamente un avión de mando y control E-3 Sentry, cuatro F-16 y cuatro aviones cisterna KC-135, que se apresuraron a identificar positivamente e interceptar a los bombarderos estratégicos rusos, a los escoltaron hacia los límites de la ADIZ.
Es la novena vez en el año según la NORAD
Es la tercera vez en aproximadamente un mes y la novena vez este año que NORAD ha reportado un incidente de este tipo que involucra aviones rusos volando cerca de Alaska. Este último incidente ocurrió el pasado miércoles 24 de setiembre.
Los aviones rusos permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo soberano estadounidense o canadiense, señaló. Agregó en su comunicado que tal actividad rusa cerca de Alaska ocurre regularmente y no se considera una amenaza, aclaró NORAD.
Un paso atrás para la paz en Ucrania
Este incidente se produjo después que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera el martes que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio drástico respecto a las repetidas llamadas de Trump para que el régimen de Kiev haga concesiones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.
De hecho, después de una cumbre con el presidente ruso Vladímir Putin en Alaska realizada en agosto, Trump dijo que estaba organizando conversaciones directas entre Putin y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Pero eso parece haber quedado en el olvido y los bombardeos entre Putin no ha mostrado interés en reunirse con Zelenskyy, y Moscú ha intensificado su bombardeo contra Ucrania.
Advertencias de la OTAN
Trump dijo el martes pasado que los países de la OTAN deben derribar aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo. Ante la pregunta de si EEUU respaldará a los aliados de la OTAN en tal situación, Trump dijo “depende de las circunstancias”.
Al respecto, la OTAN advirtió a Rusia el martes que usará todos los medios para defenderse contra cualquier otra violación de su espacio aéreo después del derribo de drones rusos sobre Polonia este mes y el informe de Estonia sobre una intrusión de jets de combate rusos la semana pasada.