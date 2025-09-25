Trump restablece la pena de muerte en Washington

A fines de agosto Trump informó que el Gobierno de EEUU pediría pena de muerte para las personas que cometan asesinatos en la capital, Washington DCp.

"Si alguien mata a otra persona en la capital, Washington DC, vamos a estar pidiendo la pena de muerte. Esa es una medida preventiva muy fuerte, y todos los que están al tanto de esto están de acuerdo. No sé si estamos listos para eso en este país (...) No tenemos opción", dijo Trump en una reunión de gabinete.

Muerte solo en la capital, por ahora...

La iniciativa sólo aplicaría a la capital, mientras que cada estado deberá tomar su propia decisión sobre el asunto, añadió el mandatario.

El 11 de agosto, Trump anunció que el gobierno federal tomaba el control del departamento de Policía de la capital, y envió a la Guardia Nacional a la ciudad.

El mandatario alegó que Washington DC tiene uno de los índices de criminalidad más altos del mundo, "superando incluso a los países más violentos del Tercer Mundo".

