Caracas

en caracas

Imágenes tras el ataque: tanques quemados, cuerpos destrozados y edificios destruidos

Además de los muertos, decenas de vehículos y edificios fueron destruidos. Advertencia: algunas imágenes pueden herir la sensibilidad de los lectores.

Vehículos destruidos en el fuerte Tiuna.

Imágenes llegadas a la redacción de Caras y Caretas dan cuenta de los daños provocados por el ataque estadounidense en cuarteles y bases militares de Caracas. Pueden verse, además de cuerpos mutilados, vehículos quemados y acribillados a balazos, y edificios destruidos, lo que da una idea de la violencia del ataque.

Algunas de las imágenes corresponderían al lugar donde se ubicada el refugio de donde fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro.

