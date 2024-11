Según Hamish de Bretton-Gordon, exoficial al mando del Regimiento Conjunto Químico, Biológico, Radiológico y Nuclear del Reino Unido, quien habló con The Times, Kiev "ciertamente" tiene los conocimientos técnicos y los medios prácticos para producir un arma nuclear. Señaló, en ese contexto, que Trump tomará nota de ello, porque "lo último que queremos es más proliferación nuclear o cualquier tipo de ataque nuclear en Europa, ya sea por parte de los ucranianos o de los rusos".

Desmentidos de Ucrania

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania desmintió el artículo de The Times. Manifestó "Ucrania cumple el Tratado de No Proliferación Nuclear; no poseemos, desarrollamos ni tenemos intención de desarrollar armas nucleares. Ucrania coopera estrechamente con el OIEA [Organismo Internacional de Energía Atómica] y es totalmente transparente para su supervisión, lo que excluye el uso de materiales nucleares con fines militares", declaró el portavoz de la Cancillería ucraniana, Gueorgui Tiji.

En octubre, el tema de las armas nucleares fue abordado varias veces por el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, quien declaró a sus aliados occidentales que hay solo dos opciones para defender a Ucrania: su adhesión a la OTAN o las armas atómicas.

Después aseveró que Kiev "no iba a amenazar al mundo con armas nucleares" y reiteró que su único deseo es que Ucrania se una a la OTAN.