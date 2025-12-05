Sin embargo, UBS señala que las preocupaciones geopolíticas, la búsqueda de una mejor calidad de vida y las consideraciones fiscales están impulsando la deslocalización.

Por ejemplo, la semana pasada, Suiza rechazó por mayoría aplastante una propuesta de impuesto del 50% sobre las fortunas heredadas de 62 millones de dólares o más. Previamente, los opositores del proyecto advirtieron que la reforma fiscal podría provocar la salida masiva de multimillonarios.

Destinos favoritos

Los destinos favoritos de las personas que poseen fortunas multimillonarias, según UBS, son Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Singapur, según la firma. A decir de Cavalli, los resultados de la votación en Suiza podrían haber aumentado de nuevo el atractivo del país.

Paralelamente, el informe destaca que, en 2025, existen 2.910 multimillonarios en todo el mundo, es decir, 8,8% más que en 2024. Además, son más ricos que nunca, con una fortuna neta que asciende a 15,8 billones de dólares, 13% por encima del año pasado.

Lo anterior, según el reporte, se debe al auge de la inteligencia artificial en las acciones tecnológicas como Meta, Oracle y Nvidia. Tan solo los Siete Magníficos (Alphabet de Google, Amazon, Apple, Meta*, Microsoft, Nvidia y Tesla) vieron incrementar 25% el precio de sus acciones este año.

En tanto, la riqueza de seis multimillonarios tecnológicos aumentó 171.000 millones de dólares, en buena medida por el aumento de sus empresas de IA.

*Facebook e Instagram, pertenecientes al grupo Meta, están proscritos en Rusia por extremistas.

(Vía Sputnik)