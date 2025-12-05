La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), en coordinación con la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), realizarán un paro de actividades de 24 horas a nivel nacional el próximo martes 9 de diciembre. La medida, en solidaridad con los trabajadores de Claldy en huelga de hambre, estará acompañada de una concentración en la plaza Independencia.
en lucha
Trabajadores de la industria láctea paran el martes en respaldo a la huelga de hambre
Dos trabajadores de Claldy se encuentran en huelga de hambre en rechazo a los despidos antisindicales de la empresa.