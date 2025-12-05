Trabajadores de la industria láctea paran el martes en respaldo a la huelga de hambre

“Por ahora venimos bien”, dijo a Caras y Caretas Aníbal Apollonia, dirigente del sindicato de Claldy y quién junto a Mauricio Fernández realiza la huelga.

El sindicato rechaza el despido de 50 trabajadores de Claldy, la mayoría de ellos afiliados al sindicato, incluso su directiva, por considerar que se trata de una medida de carácter antisindical.

Paro nacional

Por esta razón, el plenario de la FTIL reunido en la plaza Independencia junto a la carpa de los huelguistas, resolvió convocar a un paro nacional de toda la industria láctea para el martes 9 de diciembre, con concentración a las 11 de la mañana, en la “carpa de la dignidad”, instalada en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva.

Asimismo convoca a un Plenario Extraordinario de la FTIL en la carpa, para el próximo lunes 8, a las 10 de la mañana, a los efectos de ajustar los detalles del paro.

Simultáneamente, la Coordinadora de Sindicatos Industriales (CSI) se sumará a la concentración del martes 9 en la carpa de la dignidad, instalada en la Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva.