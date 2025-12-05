Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Claldy |

en lucha

Trabajadores de la industria láctea paran el martes en respaldo a la huelga de hambre

Dos trabajadores de Claldy se encuentran en huelga de hambre en rechazo a los despidos antisindicales de la empresa.

Huelga de hambre por el trabajo.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Pablo Silva Galván

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), en coordinación con la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), realizarán un paro de actividades de 24 horas a nivel nacional el próximo martes 9 de diciembre. La medida, en solidaridad con los trabajadores de Claldy en huelga de hambre, estará acompañada de una concentración en la plaza Independencia.

Sobre la huelga de hambre, iniciada por dos de los despedidos, la FTIL señala que se trata de “una decisión determinante, resuelta de manera meditada, reflexiva, jugada, que implica no solamente a nuestros dos compañeros sino a todos nosotros, que estamos acompañando y rodeando la carpa de la dignidad”.

La medida comenzó un día después de los previsto ya que los trabajadores involucrados fueron sometidos a exámenes médicos y se aprobó un protocolo de actuación.

“Por ahora venimos bien”, dijo a Caras y Caretas Aníbal Apollonia, dirigente del sindicato de Claldy y quién junto a Mauricio Fernández realiza la huelga.

El sindicato rechaza el despido de 50 trabajadores de Claldy, la mayoría de ellos afiliados al sindicato, incluso su directiva, por considerar que se trata de una medida de carácter antisindical.

Paro nacional

Por esta razón, el plenario de la FTIL reunido en la plaza Independencia junto a la carpa de los huelguistas, resolvió convocar a un paro nacional de toda la industria láctea para el martes 9 de diciembre, con concentración a las 11 de la mañana, en la “carpa de la dignidad”, instalada en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva.

Asimismo convoca a un Plenario Extraordinario de la FTIL en la carpa, para el próximo lunes 8, a las 10 de la mañana, a los efectos de ajustar los detalles del paro.

Simultáneamente, la Coordinadora de Sindicatos Industriales (CSI) se sumará a la concentración del martes 9 en la carpa de la dignidad, instalada en la Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva.

