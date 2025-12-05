Paraguay: Policía repele a tiros a campesinos que intentan ocupar finca que era de capo narco brasileño

Embed #Urgente | Reportan enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y un grupo de campesinos que ingresó a la estancia Lucipar, en el departamento de San Pedro, luego de que los uniformados acudieran al lugar para el desalojo.#Ñanduti pic.twitter.com/BsAWnA1S0a — Radio Ñandutí (@nanduti) December 5, 2025

Tensión en aumento

El hecho dejó hasta la tarde del viernes más de 20 detenidos, varios heridos y un escenario de conflicto que podría escalar con el paso de las horas, si no se toman medidas urgentes, señala el medio local Última Hora. Se estima que por decenas de campesinos lograron ingresar.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría local, donde se labraron actas por invasión de inmueble ajeno y por resistencia.

Agentes antimotines reforzaron el cordón policial montado alrededor de la estancia Toroveve (exLucipar) para evitar que más campesinos ingresen, mientras que algunos grupos permanecen apostados a varios kilómetros, evaluando nuevas acciones.

La situación fue descrita como “muy delicada” por autoridades departamentales, que no descartan un recrudecimiento de la violencia si no se abre una mesa de diálogo.

El reclamo de los campesinos Comisión Sin Tierra del Norte

Los dirigentes campesinos insistieron en que la ocupación de las 11.000 hectáreas de la exestancia Lucipar, responde a la “necesidad urgente de tierra” y a la falta de respuestas del Estado en materia de reforma agraria.

Según los referentes de entre 1.500 y 2.000 familias campesinas agrupadas en la Comisión Sin Tierra del Norte, pretenden hacerse con esas tierras por la vía de la donación estatal, tras varios otros intentos de negociación hechos con el Estado.

Los campesinos alegaron que la estancia tiene un "abandono estatal" y debería destinarse a "fines sociales".

Previo al enfrentamiento, el dirigente campesino Elvio Benítez llegó hasta la Plaza de la Paz de Santa Rosa del Aguaray, para marchar hacia la estancia Lucipar y refirió sobre el conflicto y señaló: “Si Riera viene con la línea de matar a la gente, van a matar mucha gente, pero nosotros no venimos con ese espíritu”.

Por su parte, la Policía, sostiene que la orden es impedir cualquier intento de invasión y garantizar la integridad física del personal y de los bienes administrados por Senabico.