Se aprobó UTE Premia y casi 700.000 clientes serán beneficiados en diciembre

La medida fue aprobada por la mayoría del directorio, con el voto en contra del director por la oposición.

Directorio aprobó UTE Premia.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
El directorio de UTE aprobó este miércoles el descuento que la empresa pública otorga en la factura de energía que clientes residenciales y no residenciales pagan en diciembre. La decisión se tomó luego de algunas idas y vueltas entre autoridades de UTE y los ministerios de Economía y Energía.

Con esta edición, el UTE Premia se aplica ininterrumpidamente desde hace 14 años. La medida fue aprobada por la mayoría del directorio, con el voto en contra del director por la oposición.

Los clientes con tarifas residenciales Doble Horario, Triple Horario y Residencial Simple con potencia contratada menor o igual a 4,6 kW recibirán una bonificación del 100% del cargo fijo y la potencia contratada. El mismo descuento aplica para los clientes con tarifas no residenciales General Simple y General Hora Estacional.

Otro grupo con las mismas facturas, pero con una potencia mayor a 4,6 kW tendrán la quita del 100% del cargo fijo.

A su vez, los clientes con tarifa de Consumo Básico Residencial recibirán una bonificación del 75% del cargo mensual, mientras que los particulares con tarifas de Medianos Consumidores obtendrán un descuento del 75% del cargo fijo.

La medida incluye a unos 700.000 clientes

En total, la medida incluye a 695.959 clientes con un descuento promedio de $ 542. El costo total aproximado del beneficio es de $ 377,5 millones más IVA.

Para recibir el UTE Premia se tienen que haber efectuado los pagos al día entre octubre de 2024 y setiembre de este año.

Este año hubo dudas sobre la continuidad del plan de beneficios que brinda la empresa pública. Uno de los puntos que formó parte de la discusión fue la distorsión que la medida genera en el dato mensual de inflación de diciembre y la estacionalidad que incorpora al Índice de Precios del Consumidor (IPC).

Finalmente, el directorio de UTE, por mayoría, aprobó el beneficio que se otorgará con la tarifa de electricidad de diciembre.

