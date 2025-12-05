Venzuela y la inquietud en el Caribe en cosntruir un bloque regional

Sin embargo, la actual primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar (conocida por sus iniciales KPB), ha dicho abiertamente que apoya las acciones de los Estados Unidos en el Caribe. Esto incluye el asesinato ilegal de ochenta y tres personas en veintiún ataques aéreos desde el 2 de septiembre de 2025. De hecho, cuando la CARICOM publicó su declaración sobre la región como zona de paz, Trinidad y Tobago se retiró de la declaración. ¿Por qué la primera ministra de Trinidad y Tobago se ha opuesto a todos los líderes de la CARICOM y ha apoyado la aventura militar de la administración Trump en el Caribe?

América Latina: El patio trasero de Estados Unidos

Desde la Doctrina Monroe (1823), los Estados Unidos ha tratado a toda América Latina y el Caribe como su “patio trasero”. Los Estados Unidos ha intervenido en al menos treinta de los treinta y tres países de América Latina y el Caribe (es decir, el 90% de los países), desde el ataque estadounidense a las islas Malvinas argentinas (1831-1832) hasta las actuales amenazas contra Venezuela.

La idea de la “zona de paz” surgió en 1971, cuando la Asamblea General de la ONU votó a favor de que el océano Índico fuera una “zona de paz”. En las dos décadas siguientes, cuando la CARICOM debatió este concepto para el Caribe, los Estados Unidos intervino, al menos, en la República Dominicana (después de 1965), Jamaica (1972-1976), Guyana (1974-1976), Barbados (1976-1978), Granada (1979-1983), Nicaragua (1981-1988), Surinam (1982-1988) y Haití (1986).

En 1986, en la cumbre de la CARICOM celebrada en Guyana, el primer ministro de Barbados, Errol Barrow, dijo: “Mi postura sigue siendo clara: el Caribe debe ser reconocido y respetado como una zona de paz… He dicho, y repito, que mientras sea primer ministro de Barbados, nuestro territorio no se utilizará para intimidar a ninguno de nuestros vecinos, ya sea Cuba o los Estados Unidos”. Desde que Barrow hizo ese comentario, los líderes caribeños han afirmado puntualmente, frente a los Estados Unidos, que no son el patio trasero de nadie y que sus aguas son una zona de paz. En 2014, en La Habana, todos los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) aprobaron una proclamación de “zona de paz” con el objetivo de “erradicar para siempre la amenaza o el uso de la fuerza” en la región.

Persad-Bissessar o KPB ha rechazado este importante consenso entre las tradiciones políticas del Caribe. ¿Por qué?

Las traiciones: El común denominador de los gobiernos caribeños

En 1989, el líder sindical Basdeo Panday formó el Congreso Nacional Unido (UNC), una formación de centroizquierda (cuyo antiguo nombre era Caucus por el Amor, la Unidad y la Hermandad). KPB se unió al partido de Panday y ha permanecido en el UNC desde entonces. A lo largo de su carrera hasta hace poco, KPB se mantuvo en el centro del UNC, defendiendo políticas socialdemócratas y favorables al bienestar social, tanto como líder de la oposición como en su primer mandato como primera ministra (2010-2015). Pero incluso en su primer mandato, KPB demostró que no se mantendría dentro de los límites de la centroizquierda, sino que se inclinaría hacia la extrema derecha en una cuestión: la delincuencia.

En 2011, KPB declaró el estado de emergencia para librar una “guerra contra la delincuencia”. En su casa de San Fernando, Filipinas, KPB declaró a la prensa: “La nación no debe ser rehén de grupos de matones empeñados en sembrar el caos en nuestra sociedad”, “Tenemos que tomar medidas muy enérgicas”, dijo, “medidas muy decisivas”. El gobierno detuvo a siete mil personas, la mayoría de las cuales fueron puestas en libertad por falta de pruebas en su contra, y la Ley Antipandillas del Gobierno no pudo ser aprobada: se trataba de una política que imitaba a las campañas contra los pobres del Norte Global. Ya en este estado de emergencia, KPB traicionó el legado de la UNC, a la que arrastró aún más hacia la derecha.

Cuando KPB volvió al poder en 2025, comenzó a imitar a Trump con la retórica de “Trinidad y Tobago primero” y con un lenguaje aún más duro contra los presuntos traficantes de drogas. Tras el primer ataque estadounidense contra una pequeña embarcación, KPB hizo una contundente declaración en apoyo del mismo: “No siento ninguna simpatía por los traficantes, el ejército estadounidense debería matarlos a todos violentamente”. Pennelope Beckles, líder de la oposición en Trinidad y Tobago, dijo que, aunque su partido (el Movimiento Nacional Popular) apoya las medidas enérgicas contra el tráfico de drogas, dichas medidas deben ser “legales” y que KPB debe retractarse de su “imprudente declaración”. En cambio, KPB ha reforzado su apoyo a la militarización del Caribe por parte de los Estados Unidos.

Los problemas

Sin duda, Trinidad y Tobago se enfrenta a un complejo entramado de vulnerabilidad económica (dependencia del petróleo y el gas, escasez de divisas, lenta diversificación) y crisis sociales (delincuencia, desigualdad, migración, exclusión de los jóvenes). Todo ello se ve agravado por la debilidad de las instituciones estatales para ayudar a superar estos retos. La debilidad del regionalismo aísla aún más a los países pequeños como Trinidad y Tobago, que son vulnerables a la presión de los países poderosos. Pero KPB no solo está actuando debido a la presión de Trump; ha tomado la decisión política de utilizar la fuerza estadounidense para intentar resolver los problemas de su país.

¿Cuál podría ser su estrategia? En primer lugar, conseguir que los Estados Unidos bombardee las pequeñas embarcaciones que quizá estén involucradas en las operaciones de contrabando que se llevan a cabo en el Caribe desde hace siglos. Si los Estados Unidos bombardea suficientes embarcaciones de este tipo, los pequeños contrabandistas se replantearán el tránsito de drogas, armas y productos básicos de consumo. En segundo lugar, utilizar la buena voluntad generada con Trump para fomentar la inversión en la esencial pero estancada industria petrolera de Trinidad y Tobago. KPB podría obtener beneficios a corto plazo. Trinidad y Tobago necesita al menos 300 millones de dólares, si no 700 millones, al año para el mantenimiento y la mejora de sus plantas petroquímicas y de gas natural licuado (y luego necesita 5000 millones de dólares para el desarrollo de yacimientos marinos y la construcción de nuevas infraestructuras). La enorme inversión de ExxonMobil en Guyana (que, según los rumores, supera los 10.000 millones de dólares) ha llamado la atención de todo el Caribe, donde otros países desearían atraer este tipo de inversiones. ¿Invertirían empresas como ExxonMobil en Trinidad y Tobago? Si Trump quisiera recompensar a KPB por su untuosidad, le diría al director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, que ampliara la inversión en bloques de aguas profundas que su empresa ya ha realizado en Trinidad y Tobago. Quizás el cálculo de KPB de dejar de lado las ideas de la zona de paz le reporte algo más de dinero de los gigantes petroleros.

Pero, ¿qué rompe esta traición? Sin duda, perturba aún más cualquier intento de construir la unidad caribeña y aísla a Trinidad y Tobago de la sensibilidad caribeña más amplia contra el uso de las aguas para enfrentamientos militares estadounidenses. Hay problemas reales en Trinidad y Tobago: el aumento de la violencia relacionada con las armas, el tráfico transnacional y la migración irregular a través del golfo de Paria. Estos problemas requieren soluciones reales, no fantasías de intervención militar estadounidense. Las intervenciones militares estadounidenses no resuelven los problemas, sino que profundizan la dependencia, aumentan las tensiones y erosionan la soberanía de todos los países. Un ataque a Venezuela no va a resolver los problemas de Trinidad y Tobago, sino que podría amplificarlos.

El Caribe tiene que elegir entre dos futuros. Un camino conduce a una mayor militarización, dependencia e incorporación al aparato de seguridad estadounidense. El otro conduce a la revitalización de la autonomía regional, la cooperación Sur-Sur y las tradiciones antiimperialistas que han sustentado durante mucho tiempo la imaginación política del Caribe.