La población gazatí se prepara para pasar el invierno entre el frío y los escombros

Violación del alto el fuego y condiciones de vida insalubres

En Gaza, el Estado israelí, por su parte, continúa violando el derecho internacional humanitario y el alto el fuego del pasado 10 de octubre. Se calcula que la tregua se ha roto, por parte de los sionistas, en más de 500 ocasiones; unos 350 palestinos y palestinas han sido asesinados desde entonces. No solo eso: las organizaciones internacionales denuncian, desde hace semanas, que la entrada de ayuda humanitaria continúa siendo menor a lo acordado, con lo que la situación para las familias gazatíes continúa siendo de extrema gravedad. “Productos esenciales de las organizaciones internacionales valorados en 50 millones de euros permanecen en almacenes porque el Gobierno de Israel niega su entrada mientras las familias en Gaza afrontan el frío y la lluvia en refugios improvisados sin aislamiento, sin calefacción y sin agua limpia”, denuncian un grupo de organizaciones humanitarias, quienes también exigen, desde hace días, que se agilicen las evacuaciones médicas y la apertura total de los pasos fronterizos.

Oxfam: “Casi toda la población aún vive en tiendas de campaña improvisadas, sin acceso a agua corriente ni electricidad, junto a montones de basura y aguas residuales desbordadas”

“Las condiciones de vida en Gaza siguen siendo terribles. Tras ser desplazadas forzosamente en repetidas ocasiones, más de un millón de personas continúan obligadas a sobrevivir en una pequeña franja de tierra y en condiciones de vida peligrosas, en el sur de la Franja”, relatan en Oxfam. “Casi toda la población aún vive en tiendas de campaña improvisadas, sin acceso a agua corriente ni electricidad, junto a montones de basura y aguas residuales desbordadas”, se puede leer en su último comunicado.

Tras dos años de campaña genocida, el número de personas asesinadas en Gaza asciende a casi 70.000; hay más de 170.000 heridos y centenares de desaparecidos y cuerpos bajo los escombros. Además, el Ejército sionista ocupa militarmente más del 50% del territorio del enclave, bajo un supuesto sistema de líneas amarillas que la población local desconoce.

Sin avances para el inicio de una segunda fase

Según informaciones de Haaretz, y tras completarse la primera fase de un alto el fuego que se ha violado en más de 500 ocasiones por parte de Israel, ni este ni Hamás estarían dispuestos a continuar avanzando en una hipotética segunda fase del acuerdo y que tenía como puntos el inicio del desarme de Hamás y una retirada paulatina de las tropas israelíes del enclave palestino.

Según las fuentes que maneja Haaretz, el primer ministro Netanyahu no estaría dispuesto a retirarse de Gaza antes de las elecciones del próximo año y “no le interesa avanzar mientras no haya una verdadera presión internacional, principalmente de Estados Unidos”. Otro motivo es que Israel podría estar considerando, siempre según el periódico israelí, la posibilidad de forzar un desarme de Hamás por la fuerza.

Respecto a una hipotética puesta en marcha de la segunda fase del alto el fuego solo ha trascendido que el pasado domingo 24 de noviembre, el ex primer ministro británico Tony Blair, se reunió con el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Hussein Al-Sheikh; y con un representante del gobierno estadounidense en Ramallah, algo que no agradó a la población palestina, que ve a Blair como un representante de los intereses estadounidenses en el territorio.

La violencia en la Cisjordania ocupada alcanza máximos históricos

Mientras la vida de los habitantes en Gaza se degrada a causa de la ocupación israelí, en Cisjordania, la violencia de los colonos y el Ejército no ha hecho más que aumentar en las últimas semanas. Hace apenas 48 horas se hacía viral un vídeo en que se veía cómo soldados israelíes mataban de manera sumaria a dos palestinos detenidos. Tras el asesinato y en vista del recorrido de las imágenes, que se han publicado en numerosos medios de comunicación internacionales y en las redes sociales, el Ejército se excusaba en un comunicado y aludía a que los dos jóvenes asesinados pertenecían a una “red terrorista”; la excusa que usa siempre el Ejército sionista cuando comete estas masacres. En el vídeo se muestra a los jóvenes, momentos previos a su asesinato, con los brazos en alto en señal de rendición. El miércoles por la noche sin ir más lejos, colonos israelíes incendiaron la mezquita Al-Falah, al norte de la aldea de Biddya.

Esta semana, además, y gracias a un informe publicado por Human Rights Watch, se ha sabido que desde enero de 2025, 32.000 palestinas y palestinos han sido expulsados de tres campos de refugiados; el de Yenín, el de Nur Shams y el de Tulkarem. Se trata del mayor desplazamiento masivo de población palestina en Cisjordania desde 1967. Israel ha demolido desde entonces centenares de hogares bajo la excusa de no tener permiso de obras pero con el objetivo de erradicar la resistencia a su ocupación dentro de los campos.

La operación de desplazamiento masivo por parte del gobierno israelí, que lleva el nombre “Muro de Hierro” constituye, según HRW “una violación del derecho de ocupación según el derecho internacional humanitario, lo cual constituye crímenes de guerra”. Human Rights Watch también concluyó que las fuerzas israelíes cometieron el traslado forzoso de población y otros actos inhumanos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, que constituyen crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las acciones de Israel también violaron el derecho internacional de los derechos humanos, vigente en Cisjordania.

Con todos los ojos puestos en Gaza, el ejército israelí y los colonos están aprovechando para cometer abusos y lo que HRW ya califica como “limpieza étnica”

Desde el 7 de octubre de 2023, un millar de palestinos y palestinas han sido asesinados por el Estado de Israel en la Cisjordania ocupada. Este año, además, la campaña de la aceituna -algo muy importante para el pueblo palestino tanto por lo económico por lo simbólico- está siendo especialmente violenta. Con todos los ojos puestos en Gaza, el ejército israelí y los colonos están aprovechando para cometer abusos y lo que HRW ya califica como “limpieza étnica”. A tal efecto, la organización ya ha solicitado que se proceda a la investigación de todos estos hechos como “crímenes de guerra” y “crímenes de lesa humanidad” y ha pedido que se impongan sanciones internacionales.

Quien también ha levantado la voz, pero con un comunicado y no con sanciones como exigen algunas organizaciones internacionales, son Alemania. Francia, Italia y Reino Unidos, quienes, en una declaración conjunta aseguran que “condenan enérgicamente el aumento masivo de la violencia de los colonos contra los civiles palestinos” y han pedido “estabilidad” en Cisjordania. En la misiva, instaban a Israel a “respetar” el derecho internacional.