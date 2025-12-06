Trump redibuja el mapa de América Latina y Uruguay permanece tristemente silencioso

Discurso de Trump

Destacó García que la coyuntura latinoamericana, marcada por la fragmentación política y la debilidad de los mecanismos de integración, "abrió aún más espacio para esta reconfiguración del poder hemisférico. En este clima, la política exterior estadounidense se combinó con un neoliberalismo especialmente duro y, según voces expertas, con un uso inédito de redes sociales como herramienta de presión diplomática".

El caso de Honduras fue un ejemplo reciente. En pleno proceso electoral, Trump intervino directamente a través de su red social Truth Social con mensajes en apoyo al candidato de la derecha tradicional, acusando de “comunista” a la oficialista Rixi Moncada y calificando a Salvador Nasralla como aliado de corrientes radicales. La intervención coincidió con un clima político ya inestable, agravado por el antecedente del apagón de 2017 que permitió la llegada al poder de Juan Orlando Hernández, luego condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

En paralelo, crecen las especulaciones sobre eventuales acciones más duras en el Caribe, incluyendo la posibilidad —muy discutida entre especialistas— de una intervención militar en Venezuela, sostuvo García. "Aunque esa hipótesis enfrenta límites claros, como la falta de apoyo de Brasil y Colombia, el despliegue militar estadounidense en la región sugiere que la administración Trump se prepara para movimientos significativos", agregó.

Silencio uruguayo

En este contexto, García no rehuyó mencionar el silencio de Uruguay, al que consideró llamativo. A diferencia de otros momentos de su política exterior, el país ha evitado pronunciarse sobre los gestos cada vez más explícitos de intervención estadounidense en la región. "Para algunos analistas, esta postura podría responder a una estrategia de bajo perfil, guiada por la idea de que cuanto menos visible sea Uruguay en el radar de las potencias, mejor.

"No sé a qué atribuirlo, pero me imagino que hay un conjunto de gente que debe pensar, y asesorar, que cuanto más calladitos y cuanto más por abajo del radar pasemos, mejor", sentenció.