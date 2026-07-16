Irán asegura haber atacado con drones la base aérea de EEUU en Baréin

"Siete personas resultaron heridas a causa del ataque de las fuerzas estadounidenses contra Bandar Abbás esta noche", detalló el medio.

Equipos de rescate y personal médico se encuentran desplegados en el barrio residencial afectado para atender a los heridos, según la agencia.

Ataque de EEUU deja varios heridos en una zona residencial del sur de Irán, según medio



El bombardeo estadounidense contra el barrio residencial de Tappeh Allah Akbar, en Bandar Abbas, dejó casi una decena de personas lesionadas, de acuerdo con la agencia local Tasnim.… pic.twitter.com/By6Wbx2xkL — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 16, 2026

Ataques en aumento

Los ataques se producen en el contexto de una escalada de tensiones entre Teherán y Washington. El 18 de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando destinado a poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Sin embargo, desde el 8 de julio, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo varios ataques contra territorio iraní, que según el Mando Central de EEUU (Centcom) son represalias por las acciones iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Irán responde

El ejército iraní ha respondido con ataques contra bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio, y Teherán ha acusado a Washington de violar el acuerdo de alto el fuego. El pasado 9 de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el alto el fuego ya no estaba en vigor.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que la campaña militar continuará durante esta semana y que, si Irán se niega a entablar un diálogo, la próxima fase incluirá ataques contra centrales eléctricas y puentes. Además, aseguró que la ofensiva solo concluirá cuando él decida que es "suficiente".

(Sputnik)