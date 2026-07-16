Irán asegura haber atacado con drones la base aérea de EEUU en Baréin

El ejército de Irán anunció que lanzó ataques con drones contra la base aérea de Sakhir, en Baréin, donde estaban desplegados helicópteros y aviones P-8 del ejército estadounidense, según informó la televisión estatal IRIB.
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"El ejército de la República Islámica lanzó ataques con drones Arash contra un lugar de despliegue de helicópteros del ejército estadounidense y aviones P-8 en la base aérea de Sakhir, en Baréin", señala el comunicado militar.
Más temprano, la agencia de noticias IRNA informó que al menos siete personas resultaron heridas en la ciudad iraní de Bandar Abbás, en el sur del país, a causa de bombardeos de las fuerzas estadounidenses.
"Siete personas resultaron heridas a causa del ataque de las fuerzas estadounidenses contra Bandar Abbás esta noche", detalló el medio.
Equipos de rescate y personal médico se encuentran desplegados en el barrio residencial afectado para atender a los heridos, según la agencia.
Ataques en aumento
Los ataques se producen en el contexto de una escalada de tensiones entre Teherán y Washington. El 18 de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando destinado a poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.
Sin embargo, desde el 8 de julio, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo varios ataques contra territorio iraní, que según el Mando Central de EEUU (Centcom) son represalias por las acciones iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.
Irán responde
El ejército iraní ha respondido con ataques contra bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio, y Teherán ha acusado a Washington de violar el acuerdo de alto el fuego. El pasado 9 de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el alto el fuego ya no estaba en vigor.
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que la campaña militar continuará durante esta semana y que, si Irán se niega a entablar un diálogo, la próxima fase incluirá ataques contra centrales eléctricas y puentes. Además, aseguró que la ofensiva solo concluirá cuando él decida que es "suficiente".
(Sputnik)