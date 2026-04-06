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Mundo Irán | Estrecho de Ormuz | EEUU

Medio Oriente

Irán rechaza abrir el estrecho de Ormuz y condiciona tregua a un acuerdo definitivo

Irán descarta concesiones estratégicas y exige garantías políticas para un alto al fuego permanente en medio de la escalada con EEUU e Israel.

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La República Islámica de Irán confirmó haber recibido una propuesta de alto al fuego inmediato, transmitida a través de mediadores regionales, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos e Israel. Sin embargo, las autoridades iraníes dejaron en claro que no aceptarán acuerdos parciales ni concesiones estratégicas a cambio de una tregua temporal.

Según fuentes diplomáticas citadas por medios internacionales, la iniciativa contempla un cese inmediato de hostilidades seguido por un proceso de acciones más amplio entre Washington y Teherán. El esquema prevé un plazo de entre 15 y 20 días para avanzar hacia una solución integral del conflicto, además de la implementación de un mecanismo multilateral para regular la situación en el estratégico estrecho de Ormuz. La propuesta incluiría también una instancia final de diálogo presencial en Islamabad, con Pakistán como mediador.

Irán y el alto al fuego

No obstante, desde Teherán la respuesta ha sido cautelosa y firme. Un funcionario iraní, citado en filtraciones a medios regionales, aseguró que el país analiza la propuesta sin aceptar plazos ni presiones externas. En particular, remarcó que la reapertura del estrecho de Ormuz —clave para el tránsito energético global— no será utilizada como moneda de cambio en un acuerdo de carácter transitorio.

La postura oficial sostiene que cualquier alto al fuego debe implicar garantías concretas de cese definitivo de las hostilidades. Desde la perspectiva iraní, una tregua limitada podría ser utilizada por sus adversarios para reorganizarse y retomar las acciones militares en condiciones más favorables.

En esa línea, reportes del Wall Street Journal indican que funcionarios iraníes rechazaron explícitamente incluir la apertura de Ormuz dentro de un eventual acuerdo provisional. Teherán considera que Washington no ha demostrado una voluntad genuina de avanzar hacia una solución duradera, lo que refuerza su negativa a aceptar propuestas sin compromisos políticos y de seguridad verificables.

Mientras tanto, continúan los esfuerzos diplomáticos impulsados por actores regionales como Türkiye, Egipto y Pakistán, que buscan facilitar un canal de diálogo directo entre las partes. Pese a estas gestiones, hasta el momento no se ha alcanzado un consenso, en un escenario marcado por la persistencia de ataques cruzados.

En este contexto, Irán sostiene sus operaciones militares bajo el marco de la denominada “Operación Promesa Veraz 4”, que —según afirma— responde a agresiones iniciadas el pasado 28 de febrero. Las acciones se dirigen contra bases militares estadounidenses en la región y objetivos israelíes, mientras el gobierno iraní denuncia que los bombardeos de la coalición continúan afectando infraestructuras civiles, incluidos centros de salud y establecimientos educativos dentro de su territorio.

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