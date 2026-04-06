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Mundo EEUU | Irán | Majid Jademi

"ataque terrorista"

EEUU e Israel asesinaron al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, reportó Irán

Irán confirmó la muerte de Majid Jademi, en la madrugada de este lunes, tras un "ataque criminal terrorista" atribuido a EEUU e Israel.

EEUU e Israel asesinaron al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

EEUU e Israel asesinaron al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno de Irán confirmó este lunes la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, Majid Jademi, tras un ataque atribuido a Estados Unidos (EEUU) e Israel en el marco de la ofensiva militar que ambos países mantienen contra territorio iraní desde fines de febrero.

Según informaron autoridades iraníes, Jademi falleció durante un bombardeo ocurrido en la madrugada, en lo que calificaron como un ataque “terrorista” del denominado enemigo estadounidense e israelí. "Jademi ha alcanzado la gracia del martirio en un ataque criminal terrorista del enemigo estaodunidense-sionista durante la madrugada de hoy", expresó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la cadena de televisión iraní IRIB.

Sobre Majid Jademi

En el comunicado oficial, la Guardia Revolucionaria destacó la trayectoria del jerarca, quien acumulaba cerca de medio siglo de servicio en el sistema de seguridad e inteligencia del país.

Jademi había asumido como jefe de inteligencia del cuerpo militar en junio de 2025, tras la muerte de su antecesor, Mohamad Kazemi, quien murió durante el conflicto armado que enfrentó a Irán con Estados Unidos e Israel en una guerra de corta duración el año pasado.

La escalada militar se mantiene desde el 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv iniciaron una nueva campaña militar con el objetivo de debilitar la capacidad militar iraní. En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio, en un conflicto que ya ha provocado más de 2.000 muertes, según reportes oficiales.

(Con información de Sputnik)

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