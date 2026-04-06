El Gobierno de Irán confirmó este lunes la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, Majid Jademi, tras un ataque atribuido a Estados Unidos (EEUU) e Israel en el marco de la ofensiva militar que ambos países mantienen contra territorio iraní desde fines de febrero.
"ataque terrorista"
EEUU e Israel asesinaron al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, reportó Irán
Irán confirmó la muerte de Majid Jademi, en la madrugada de este lunes, tras un "ataque criminal terrorista" atribuido a EEUU e Israel.