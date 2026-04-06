EEUU e Israel asesinaron al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, reportó Irán

Jademi había asumido como jefe de inteligencia del cuerpo militar en junio de 2025, tras la muerte de su antecesor, Mohamad Kazemi, quien murió durante el conflicto armado que enfrentó a Irán con Estados Unidos e Israel en una guerra de corta duración el año pasado.

La escalada militar se mantiene desde el 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv iniciaron una nueva campaña militar con el objetivo de debilitar la capacidad militar iraní. En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio, en un conflicto que ya ha provocado más de 2.000 muertes, según reportes oficiales.

(Con información de Sputnik)