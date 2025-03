Irán promete "una dura bofetada" a EEUU

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Brian Hughes, indicó esta semana que en su reciente carta a Jameneí, Donald Trump "dejó claro" al ayatolá que "quería resolver la disputa sobre el programa nuclear iraní diplomáticamente —muy, muy pronto— y que, si esto no era posible, habría otras formas de resolver la disputa".

En este contexto, Axios reportó, citando a un funcionario estadounidense y dos fuentes informadas sobre el documento, que en la carta Trump le dio a Irán dos meses para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Al anunciar la entrega de la carta, Trump dijo que "espera que negocien", ya que llegar a un pacto "será mucho mejor para Irán". "La otra alternativa es que hagamos algo, porque no podemos permitir que se desarrolle otra arma nuclear", agregó.

La respuesta de Irán

Por su parte, Jameneí respondió que "la insistencia" en adelantar negociaciones no tiene por objetivo resolver problemas existentes. "La insistencia de algunos gobiernos matones en [llevar a cabo] negociaciones no pretende resolver los problemas, sino más bien hacer valer e imponer sus propias expectativas", indicó. "Absolutamente, la República Islámica no aceptará sus expectativas", precisó.

En tanto, el canciller iraní declaró que Teherán no reanudará las conversaciones con Washington mientras el presidente estadounidense continúe con su política de "máxima presión".

