Este lunes sesionará la comisión investigadora que analiza la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). En el orden del día está prevista la comparecencia del director del organismo, Luca Manassi Orihuela.
Parlamento
Comisión Investigadora por la compra de María Dolores recibe al director de Colonización
Autoridades de Colonización comparecerán este lunes ante la Comisión Investigadora por la compra del predio, cuestionada por la oposición y defendida por el organismo.