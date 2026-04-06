Comisión Investigadora por la compra de María Dolores recibe al director de Colonización

El jerarca destacó el trabajo conjunto con cinco gremiales de productores que llevan adelante el banco de forraje, así como los primeros resultados en territorio. Indicó que ya se distribuyeron insumos a productores y que se avanza en la implementación de unidades lecheras, tras estudios que confirmaron disponibilidad de agua en los predios.

Asimismo, afirmó que en los próximos meses se prevé completar nuevas etapas productivas, incluyendo la cosecha de maíz y la ampliación de la superficie destinada a forraje.

De cara a la evaluación del proceso, Henry adelantó que “ahí vamos a pasar raya, vamos a ver cómo le fue a las gremiales, y vamos a seguir trabajando”, al tiempo que sostuvo que existen “nuevas expectativas de mejora del proyecto original” vinculadas al desarrollo integral de María Dolores.