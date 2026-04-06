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Política Colonización | Alejandro Henry | María Dolores

Parlamento

Comisión Investigadora por la compra de María Dolores recibe al director de Colonización

Autoridades de Colonización comparecerán este lunes ante la Comisión Investigadora por la compra del predio, cuestionada por la oposición y defendida por el organismo.

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Por Redacción Caras y Caretas

Este lunes sesionará la comisión investigadora que analiza la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). En el orden del día está prevista la comparecencia del director del organismo, Luca Manassi Orihuela.

En la antesala de la instancia parlamentaria, el presidente del INC, Alejandro Henry, cuestionó el alcance de la comisión y consideró que "es un paso innecesario". En entrevista con Canal 5, sostuvo que si bien el organismo está dispuesto a dialogar con el Parlamento, “nos parece que agrega muy poco o nada” la conformación de una investigadora para analizar una decisión que, según indicó, formaba parte de la propuesta de gobierno.

Alejandro Henry: "Un paso innecsario"

Henry señaló que la adquisición de las 25.000 hectáreas tuvo como objetivo fortalecer al sector lechero, en particular a los productores más pequeños, que atraviesan mayores dificultades. En ese sentido, planteó que “el camino de una comisión de seguimiento hubiera sido lo más adecuado” para intercambiar información y dar cuenta de los avances del proyecto.

El jerarca destacó el trabajo conjunto con cinco gremiales de productores que llevan adelante el banco de forraje, así como los primeros resultados en territorio. Indicó que ya se distribuyeron insumos a productores y que se avanza en la implementación de unidades lecheras, tras estudios que confirmaron disponibilidad de agua en los predios.

Asimismo, afirmó que en los próximos meses se prevé completar nuevas etapas productivas, incluyendo la cosecha de maíz y la ampliación de la superficie destinada a forraje.

De cara a la evaluación del proceso, Henry adelantó que “ahí vamos a pasar raya, vamos a ver cómo le fue a las gremiales, y vamos a seguir trabajando”, al tiempo que sostuvo que existen “nuevas expectativas de mejora del proyecto original” vinculadas al desarrollo integral de María Dolores.

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